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賽鴿迷航6437公里飛到美國 英飼主「千里尋鴿」終團圓

聯合新聞網／ 綜合報導
飼主「千里尋鴿」，將愛鳥從6437公里外的美國帶回英國。（取材自臉書）
飼主「千里尋鴿」，將愛鳥從6437公里外的美國帶回英國。（取材自臉書）

先前曾報導一隻賽鴿迷航6437公里，現身在美國一戶人家。近日飼主千里迢迢從英國前往美國當地的動物收容所，親自把心愛的賽鴿接回家裡。這段驚奇的旅程讓不少人驚呼，感動全世界的動物愛好者團結在一起，讓飼主能和寵物再次團聚。

賽鴿鮑伯（Bob）在返家的過程中迷路，原本從根西島（Guernsey）出發，本來應該花10小時的旅程卻沒了音訊，讓飼主艾倫托德（Alan Todd）非常憂心。主人萬萬沒想到鮑勃，其實是飛到了美國阿拉巴馬州（Alabama）一名老人的花園裡。而這兩地相隔了4000英哩（約6437公里）。

根據METRO報導，飼主托德接鮑伯回家的路途不僅遙遠，還必須先經過層層檢疫，確認有無感染禽流感，才能順利拿到旅行的相關文件。他也臨時籌措了一筆資金，才足以前往阿拉巴馬州的收容所和鮑伯團聚。

賽鴿鮑勃出現在6437公里外的美國。（取材自臉書）
賽鴿鮑勃出現在6437公里外的美國。（取材自臉書）

事後收容所也在臉書上分享托德和鮑伯，以及所方工作人員的大合照，「大家都對這次『任務』』印象非常深刻」。托德也大方捐贈了該收容所將近2000美元，足以讓他們購入緊急藥品，以及罐裝貓糧等消耗品，幫助更多動物。「我們得到了來自世界各地新朋友的祝福」。

阿拉巴馬州 流感 英國

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