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致命大象病毒肆虐 瑞士動物園3頭亞洲象染病去世

中央社蘇黎世29日綜合外電報導
一種致命病毒最近席捲瑞士蘇黎世動物園，1個月內3頭亞洲象先後罹病身亡，專家尚不知道如何阻止這種病毒傳播。Getty Images
一種致命病毒最近席捲瑞士蘇黎世動物園，1個月內3頭亞洲象先後罹病身亡，專家尚不知道如何阻止這種病毒傳播。Getty Images

一種致命病毒最近席捲瑞士蘇黎世動物園，1個月內3頭亞洲象先後罹病身亡，專家尚不知道如何阻止這種病毒傳播。

法新社報導，瑞士最大城市蘇黎世（Zurich）的這座動物園目前只剩5頭大象在園內1萬1000平方公尺的大象圍欄內遊蕩。

6月底，兩歲的公象烏梅施（Umesh）成為「大象內皮性皰疹病毒」（Elephant endotheliotropic herpesvirus，EEHV）的首位受害者。幾天後，牠8歲的姐姐歐梅莎（Omysha）跟著病逝。

7月23日，另一隻5歲母象魯瓦妮（Ruwani）也染病去世。

牠們因這種會讓年輕亞洲象內出血和器官衰竭的皰疹病毒快速死去。動物園管理員馬提（Pascal Marty）告訴法新社，在人工飼養環境下，這種病毒是「導致2歲到8歲大象死亡的主要原因」。

他說，這種病毒也能讓野外的大象喪命，但要進行檢測「有點困難」。

皰疹病毒潛伏在幾乎所有大象身上，無論是野外還是人工飼養的，但在某些情況下會突然變得很致命，幾天內便讓染病大象一命嗚呼。

馬提說：「我們仍不知道它為何發生以及何時發生。」

動物園剩下的5頭亞洲象皆已成年，園方讓牠們聚集在年輕家庭成員和同伴的遺體周圍數小時。馬提說，給動物「足夠的時間道別很重要」。

他說：「牠們是否悲傷很難說，因為悲傷是人類的事。」不過他強調，大象是高度社會化的動物，因此有必要給牠們機會瞭解自己群體中某位成員已經與世長辭。

「對牠們來說，瞭解這頭象已不再是我們團隊的一部分，非常重要。」

動物園 檢測

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