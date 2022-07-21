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食蟻獸熱到不想動 雙手靠頭躺地 飼育員笑：工讀生是你

聯合新聞網／綜合報導
小食蟻獸「阿里」賴床。（取材自推特）
小食蟻獸「阿里」賴床。（取材自推特）

工讀生不要再演了。日本「那須動物王國」日前在社群平台推特上分享，園區內有隻小食蟻獸睡相超豪邁，不但雙手枕在頭後方，還叫都叫不醒，慵懶模樣看起來就像人類一樣，讓拍攝影片的飼養員都哭笑不得。

從推特用戶@nakprstaff上傳的影片中可以看到，小食蟻獸「阿里」（アーリ）躺在地上睡眼惺忪，雙手還枕在後腦，看起來一派輕鬆。這時飼養員說了一聲早安，阿里卻沒有要起身的意思，直到飼養員拍了拍阿里的身體，牠才緩緩起身，慵懶模樣在推特上引發熱議。

據了解，9歲的小食蟻獸阿里常常白天打瞌睡，當時是因為到了午飯時間，才不得不起床用餐；從另則貼文可以看到，阿里有著強壯的手臂，可以自己拿著湯匙享用零食，站立的模樣與人類如出一徹。

阿里賴床的影片被分享到社群平台上，吸引大批網友湧入留言表示「我敢保證裡面阿里身體裡面有躲人，我看到拉鍊了」、「像周末的歐吉桑」、「真羨慕夏天還能這麼好睡」、「姿勢真的好可愛。」

推特 社群 攝影

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