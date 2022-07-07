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不爽強生醜聞 英「首席捕鼠大臣」賴瑞也宣布不幹了

聯合新聞網／ 綜合報導
英國首席捕鼠大臣賴瑞也決定不幹了。 取材自推特
英國首席捕鼠大臣賴瑞也決定不幹了。 取材自推特

英國政府官員再傳辭職潮！近日英國首相強生執政生涯受到嚴峻考驗，不少大臣相繼請辭，但這次一名辭職的大臣可嚴重了，首相府任職11年的「首席捕鼠大臣」賴瑞也宣布不幹了，讓全球不少網友大為震驚。

英國首相強生政府醜聞纏身，數十名政府官員相繼請辭，內閣和保守黨內要求他下台的聲浪再起，強生今天試圖反抗並開除一名高層盟友。英國財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)和衛生大臣賈維德(Sajid Javid)聲稱強生對國會盟友被控性侵視而不見後，於6日提出辭呈，震驚四座。

如今就連在首相府任職11年的首席捕鼠大臣賴瑞(Larry)也宣布辭職不幹，不過首席捕鼠大臣賴瑞不是人類，而是一隻白底虎斑貓。賴瑞在牠的官方推特「Larry the Cat」上寫道，「不是他走就是我走」，語氣相當強硬，再配上一張賴瑞站在首相府外的小講台前跟試圖進入首相府卻不得其門而入的兩張照片，看起來相當不開心。

賴瑞的貼文發布至今已吸引超過21萬人按讚，不少網友力挺賴瑞的作法，但也有許多網友不捨賴瑞要離開，畢竟賴瑞擔任首席捕鼠大臣已經長達11年，英國每一位首相都必須看牠的臉色，賴瑞在位這十幾年來也深受英國人民的愛戴。有網友表示，連賴瑞都不想幹了，就代表強生是一位糟糕透頂的首相。

英國首相府的「首席捕鼠大臣(Chief Mouser to the Cabinet Office)」，是住在唐寧街10號的英國首相家貓的頭銜，歷史上僅亨福立(Humphrey)和賴瑞兩隻貓正式獲得這一頭銜，亦稱「英國第一貓」，這個官銜自從英王亨利八世統治時期開始便有一隻貓在財政部或唐寧街擔當捕鼠家貓，如今擔任首席捕鼠大臣的賴瑞，在他任職這11年內已經經歷過卡麥隆(David Cameron)、梅伊(Theresa May)及強生三位首相。

領養賴瑞的第一位首相卡麥隆曾說，賴瑞在上任後的頭幾個月確實抓到了3隻老鼠，但後來一直被首相府工作人員指責捕鼠不力、只顧著睡覺。曾有傳聞指卡麥隆與賴瑞關係相當惡劣，但卡麥隆極力否認，還特別秀出一張賴瑞坐在他腿上的照片破除傳聞。卡麥隆卸任時說工作人員都很愛賴瑞，牠是屬於首相府的一份子，「我也很愛牠，遺憾的是我不能帶賴瑞一起走」。

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