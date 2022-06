小狗狗吞下主人錢包裡的20枚硬幣 緊急動手術取出

英國 德比(Derby)一隻12周大的狗狗「黛西」(Daisy)日前做了狗狗最擅長的事情,「吃下牠們不應該吃的東西」,把主人錢包裡的20枚硬幣吞進肚子裡。獸醫進行診斷後,成功為黛西動了緊急手術 ,讓她隔天出院返家休養。

聯合社(PA)14日報導,獸醫慈善機構「PDSA」稱黛西的主人在她開始嘔吐和停止進食後越來越擔心。獸醫進行診察,可以發現黛西的胃部正在引發疼痛,因此懷疑是阻塞,就安排鎮靜跟拍攝X光,隨即從X光影像發現黛西吞下了一些硬幣,包括13枚1便士、3枚5便士、2枚20便士和2枚1英鎊,總計為2.68英鎊。

BBCBreakfast: On #BBCBreakfast on Tuesday:

🇷🇼 Will the first flight leave the UK taking migrants to Rwanda?

🔸Falklands remembered 40 years to the day the conflict ended

🐶 And meet Daisy the puppy who was saved after swallowing 20 coins

Join @jonkay0… pic.twitter.com/CBbjQTyQzV