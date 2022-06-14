小狗狗吞下主人錢包裡的20枚硬幣 緊急動手術取出

英國一隻狗狗把主人錢包裡的20枚硬幣吞進肚子裡。圖為示意圖。（取材自pixabay）

英國 德比（Derby）一隻12周大的狗狗「黛西」（Daisy）日前做了狗狗最擅長的事情，「吃下牠們不應該吃的東西」，把主人錢包裡的20枚硬幣吞進肚子裡。獸醫進行診斷後，成功為黛西動了緊急手術 ，讓她隔天出院返家休養。

聯合社（PA）14日報導，獸醫慈善機構「PDSA」稱黛西的主人在她開始嘔吐和停止進食後越來越擔心。獸醫進行診察，可以發現黛西的胃部正在引發疼痛，因此懷疑是阻塞，就安排鎮靜跟拍攝X光，隨即從X光影像發現黛西吞下了一些硬幣，包括13枚1便士、3枚5便士、2枚20便士和2枚1英鎊，總計為2.68英鎊。

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🇷🇼 Will the first flight leave the UK taking migrants to Rwanda?

🔸Falklands remembered 40 years to the day the conflict ended

🐶 And meet Daisy the puppy who was saved after swallowing 20 coins

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黛西的主人伊凡娜（Ivana）說，「當PDSA打電話告訴我說，黛西吞了那麼多硬幣時，我簡直不敢相信」。她說，「我的錢包一直不見蹤影，我們已經到處找了，就沒有想到黛西會是偷走錢包的罪魁禍首。我根本不知道小狗甚至會吃這種東西，我們都極為擔心，好害怕可能失去她」。

伊凡娜還說，她的4歲女兒跟黛西是最好的朋友，也感到非常難過。不過，PDSA表示手術成功，黛西隔天就能帶著止痛藥跟抗生素回家。德比PDSA寵物醫院（Derby PDSA Pet hospital）的獸醫護理師佛斯（Sally Frith）說，「黛西打破了一個新紀錄，我們無法相信她設法吃下肚的硬幣數量，特別是對這樣小小的一隻狗狗」。

佛斯解釋，這些硬幣一直造成阻塞，要是放著不管的話，就有可能會致命，並讚揚黛西的飼主把牠帶到PDSA「做得好」，「黛西已經回來接受檢查了，我們也很高興她正在康復與癒合良好」。