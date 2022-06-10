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2隻熊扭打成一團後雙雙跌落懸崖 誰生誰死結果曝光

編譯周辰陽／即時報導
西班牙北部山區日前發生2隻棕熊被拍到在一處陡峭懸崖邊大打出手，接著一起跌到「幾十公尺」下的岩石地面，但只有一隻熊逃過一劫，另一隻熊則是在跌落後不久死亡。路透 / Claudio Sordo Velasco & Carmen Ortega Fernandez
西班牙北部山區日前發生2隻棕熊被拍到在一處陡峭懸崖邊大打出手，接著一起跌到「幾十公尺」下的岩石地面，但只有一隻熊逃過一劫，另一隻熊則是在跌落後不久死亡。路透 / Claudio Sordo Velasco & Carmen Ortega Fernandez

西班牙野生動物部門官員日前分享一隻影片，可見到2隻棕熊在西國北部山區一處陡峭懸崖邊大打出手，接著卻一起跌到「幾十公尺」下的岩石地面，但只有一隻熊逃過一劫，另外一隻熊則是在跌落後不久死亡。

路透與邁阿密前鋒報報導，野生動物愛好者6日在卡斯提亞里昂（Castilla y León）自治區的帕倫西亞（Palencia）附近山區拍到這隻影片。從畫面可見，一隻母熊正在保護自己跟牠的小熊免受一隻好鬥公熊的襲擊，但隨後就雙雙跌落到「幾十公尺」下的岩石地面上。

影片來源：聯合新聞網

根據記者的描述，2隻熊一前一後撞到地面後，體型較小的母熊沿著斜坡滑落與滾動達近10秒鐘後才停下來，並且慢慢地站起來，在上坡處的公熊此時則已經重新站穩腳跟，卻狀似茫然地駐足在原地，雙方都沒有流露出任何繼續打鬥的興趣。

官員表示，母熊在墜落懸崖後活了下來，隨後一瘸一拐地走開，重達217公斤的公熊則在不久後死去。保育巡查員看到影片後開始在該地區進行搜索，並且證實公熊的死亡。

據報導，保育巡查員尋找了2天後，跟著一道血跡來到受傷母熊避難的15公尺深洞穴，利用專門設備監控以確定傷勢程度與嚴重性，也在無法進入的洞穴內留下飼料、水果與飲水。小熊則在附近被尋獲，被保育巡查員、獸醫和配備麻醉槍人士組成的團隊捕獲。牠將獲得照料至年紀夠長、體型夠大到足以放回野外為止。

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