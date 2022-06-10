河裡突冒「人臉怪魚」露一排白牙詭異微笑 她嚇到尖叫

一名女子拍到人面怪魚出現在運河裡面。取材自TikTok

大自然中有些未發現的生物因為長相奇特，往往會成為話題討論的焦點。近日有一部短片在網路上瘋傳，一名女子在運河邊看到一隻長相相當奇特的「人臉怪魚」，擁有一排像是人類的牙齒並在岸邊對人微笑，讓拍攝的女子嚇到尖叫連連。

綜合報導，網友「frankie_nickole」在Tiktok貼出一段短片，佛羅里達州 開普科勒爾（Cape Coral, Florida）一名女網友在運河裡面看到一條長相怪異的魚，長著一張人臉還有神似人類的牙齒，游過來的時候還對著岸上的人露出笑容，看起來相當可怕，讓拍攝女子不斷大叫「我的老天」，並發文表示「這就是為什麼我不在運河裡游泳 的原因」。

恐怖的影片在網路上立刻掀起熱議，不少網友都被那條人面魚的長相嚇到，原片累計至今已有超過700萬次觀看，網友留言表示「他長得好可怕」、「那雙眼睛盯到你內心發寒」、「一邊笑一邊游過來感覺很像什麼科幻片會出現的奇特生物」、「這就是為什麼我對於這種生物感到害怕的原因」

不過有研究海洋生物的網友立刻點出這條人臉怪魚的真實身份，其實是一種棲息在沿海海域及河口區的魚類「羊鯛（sheepshead, Archosargus probatocephalus）」，俗稱羊頭魚，該種魚類的特徵就是擁有很像人類的牙齒，有時候會進入淡水水域中，主食為軟體動物或甲殼類，分佈在加拿大到巴西 的海域。