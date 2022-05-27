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哪隻才是真的？龍貓偽裝成玩偶 網驚呼：毫無違和感

聯合新聞網／ 綜合報導
絨鼠和玩偶背對鏡頭，你分得出來是哪隻嗎？圖取自@Koyukineko_推特
絨鼠和玩偶背對鏡頭，你分得出來是哪隻嗎？圖取自@Koyukineko_推特

有一種特殊寵物「絨鼠」(又名龍貓），外型酷似宮崎駿電影裡的角色，軟Q又毛茸茸深受不少民眾喜愛。有人把他養的絨鼠跟布娃娃們放在一起，從背後還真的難辨真偽。

一名日本飼主養了一隻2歲絨鼠「小奇」（ちー），經常在推特分享絨鼠的飼養日常。毛茸茸的小奇和絨毛玩偶非常相似，有一天小奇和另外兩隻鼠玩偶背對鏡頭並列在仿樹幹的座墊上，三者都有圓滾滾的身體和毛茸茸的尾巴，乍看下一時難以分辨哪隻是真的。

正確答案為最右邊的黑毛鼠即是小奇，網友表示：「真的太像了！」、「模仿功力一流」、「真的很考驗眼力」，飼主還開玩笑稱：「找最可愛的那隻很快就能分辨出來了」。

飼主說，平常就把各種布偶和道具和小奇擺在一起讓牠玩，不過小奇不怎麼理會這些玩偶，把它們當空氣。對主人而言，與其說是小奇在假扮布偶，說是布偶長得像小奇比較貼切一點。

絨鼠小檔案：

原生於南美洲高海拔的山脈地區，全身布滿均勻的絨毛，習慣的溫度約為攝氏16-20度，台灣氣候濕熱，建議飼養者要養在冷氣房，不然絨鼠會因環境溫度變化容易中暑或熱衰竭。

電影 推特 日本

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