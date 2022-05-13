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深海「會游泳的果凍」 全身半透明長鬼臉 撈起秒成爛泥

聯合新聞網 / 綜合報導
科學家發現新品種深海魚「果凍魚」，撈上岸會迅速融化。取材自YouTube
科學家發現新品種深海魚「果凍魚」，撈上岸會迅速融化。取材自YouTube

深海世界還有許多人類未曾發現的驚奇生物。最近科學家在澳洲西部的印度洋深海發現一種新的深海魚，長得跟一塊黑色果凍差不多，只能在高壓低溫深海中生存，如果被帶上岸就會「迅速融化」，令人驚嘆物種的奧妙。

根據《news.com.au》報導，西澳大利亞明德魯大學深海研究中心（Minderoo University of Western Australia Deep Sea Research Centre）多年來致力於研究深海生物，近期有了一項重大突破，研究團隊發現在澳洲西部的印度洋深海有一種新品種深海魚，這種深海魚屬於獅子魚科（Liparidae），身體相當細小沒有鱗片，全身都是暗黑半透明的「果凍狀」。

研究員邦德（Todd Bond）表示，由於該魚種過去並沒有發現或記載，可以算是一種全新物種，這種黑色果凍魚目前暫時被命名為「蝸牛魚（Snailfish）」。蝸牛魚生活在深達6500公尺到7500的深海中，果凍狀的身體讓牠們能夠耐受寒冷與高壓，目前牠們沒有任何天敵或是競爭生物，可說是在深海中獨霸一方。托德邦德說，這次研究他們恰好釣到兩條蝸牛魚，「這真的非常酷」。

透過研究團隊拍攝的影片可以看到，蝸牛魚在海中優游自在，全身軟趴趴的牠們全身最堅固的地方是內耳的耳骨，用來平衡身體用的。儘管蝸牛魚可以悠遊在深海中，但把牠們撈上岸後就會瞬間「融化」，由於牠們的身體構造完全是為了適應深海環境而特化的，上岸後牠們會變得很脆弱，直接融化成一灘黑色果凍狀物體。

澳洲 印度 低溫

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