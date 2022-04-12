我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登宣布限槍新規 嚴打幽靈槍

上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

影／跟小馬一樣大 大丹狗突跳進懷中撒嬌 主人痛到臉歪

聯合新聞網 / 綜合報導
大丹狗「拉瑞」最喜歡跟主人擠在一起。取材自TikTok
大丹狗「拉瑞」最喜歡跟主人擠在一起。取材自TikTok

一名網友時常在社群平台抖音上分享自家大丹狗的可愛日常，近日上傳了數則影片，內容是體型龐大的愛犬喜歡在主人躺在沙發躺椅上時擠過來，卻因為體型超巨大，每一次跳躍都讓主人措手不及，搞笑又可愛的模樣在網路上掀起話題。

從抖音用戶@larrygreatdane 上傳的影片中可以看到，體型如同一隻「小型馬」的「拉瑞」（Larry）朝著躺在沙發上的主人一躍而上，主人的表情也從瞬間痛苦轉為苦笑，似乎早已習慣拉瑞的「突襲式撒嬌」。

@larrygreatdane Make room human read or not here I come #lapdog #doglover ♬ WTF (feat. Amber Van Day) - HUGEL

根據外媒報導，今年4歲的大丹狗拉瑞最喜歡跟主人擠在一起，但是龐大的身軀已經坐壞了超過3座躺椅，為此花費了數千英鎊來修復、購買新沙發。

拉瑞的主人受訪時表示，雖然知道大丹犬體型巨大，但是看著他短短幾年的時間體型不斷翻倍成長，還是覺得很神奇。且拉瑞超愛撒嬌、討抱抱，因此常弄得全家大小的身上都是瘀青，小女兒有時甚至還會被困在拉瑞的懷中出不來，需要打電話求救。

「超巨嬰」拉瑞撒嬌的模樣被分享到網路上，融化大批網友「這已經是一隻馬的體型了吧」、「他覺得他自己還小」、「我看不出來誰才是主人」、「我也想養一隻」、「小狗狗永遠都是小狗狗啦」、「你看起來就像讓一隻馬坐在你的腿上」、「狗狗：人家只是一隻小北鼻。」

@larrygreatdane

No more Human BABIES ever never ever 🤣

♬ All That Glitters - Earl

抖音 社群

上一則

4月12日星座運勢 處女財運旺盛 射手自信加分

延伸閱讀

白冰冰在抖音暴紅 被大陸網友封為台灣第一歌姬

白冰冰在抖音暴紅 被大陸網友封為台灣第一歌姬
誰是台灣第一歌姬？中國網友激推她「全台最妖嬈」

誰是台灣第一歌姬？中國網友激推她「全台最妖嬈」
18歲網紅騙太大「無濾鏡照」曝光 網：抖音欠我們道歉

18歲網紅騙太大「無濾鏡照」曝光 網：抖音欠我們道歉
假扮俄美女說中文 她攢200萬粉 AI換臉？ 抖音：已封禁

假扮俄美女說中文 她攢200萬粉 AI換臉？ 抖音：已封禁

熱門新聞

有網友發現，在Google地圖輸入「情慾密碼」，就能看見情侶春光外洩的畫面。（取材自Reddit）

Google地圖拍到活春宮 情侶野外交纏「座標」流傳

2022-04-09 23:09
全球半導體產業人力短缺的情況正在擴大。（路透）

半導體人才荒 英特爾砸1億培訓、ASML急挖韓EUV工程師

2022-04-04 23:00
一位美國女子10年前指甲長出不明線條，近來接受檢查才發現是癌症。(取材自推特)

指甲1條褐色線「存在十年」她一檢查才發現是癌症腫瘤

2022-04-06 23:21
左圖為武氏慶玄在自己的社群平台所放的照片。(取材自Instagram、抖音)

18歲網紅騙太大「無濾鏡照」曝光 網：抖音欠我們道歉

2022-04-06 02:26
洗衣服也有正確順序，弄錯流程可能導致白洗一場。(本報資料照片)

你也弄錯多年？洗衣機先丟衣服 小心洗不乾淨又傷皮膚

2022-03-29 01:59
一名網友分享她男友家的冰箱冷凍庫照片，並表示，「打開冰箱直接愣住三秒，這麼多冰柱是發生什麼事？」（取材自Dcard）

她打開男友家冰箱嚇呆 眾人狂讚：超像西洋名畫

2022-04-10 20:39

超人氣

更多 >
上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是
等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世
房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售
房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多
眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注

眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注