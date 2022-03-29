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影／逃家6年背「40公斤羊毛大衣」 綿羊剃毛獲新生

聯合新聞網 / 綜合報導
亞歷克斯被發現時身上全是厚厚一層羊毛，沾滿尿液、樹枝及蟲子。取材自臉書
亞歷克斯被發現時身上全是厚厚一層羊毛，沾滿尿液、樹枝及蟲子。取材自臉書

一名關心野生動物的民眾，某日致電到澳洲動物庇護所Edgar’s Mission，通報在附近山上發現一隻動彈不得的「毛怪」，園方到現場查看才驚覺是一隻背著厚重毛髮的綿羊，幾乎奄奄一息。事後從該隻綿羊身上剃掉40公斤沾滿尿液、樹枝、蟲子的羊毛，一夜瘦身後目前已恢復健康。

根據ABC News報導，這隻重獲新生的綿羊叫做亞歷克斯(Alex)，庇護所所長帕姆·埃亨（Pam Ahern）回憶起牠被發現的那天，趕到現場時發現牠躺在地上奄奄一息，甚至連頭都抬不起來，「眼神中充滿了恐懼」。身上的羊毛又髒又厚，沾滿尿液、樹枝及蟲子，看起來令人心痛。

埃亨原本打算靠自己的力量幫亞歷克斯剃毛，然而長年沒修剪的羊毛非常粗糙，她便請來專門的剪毛工協助修剪。起初花了一點時間猶豫該從哪裡下手，過程持續了約一個小時，才把亞歷克斯的毛剃光，不過當時的牠仍需要外界支撐才能站起來。

所長推測，亞歷克斯也許在年輕的時候就從農場跑掉了，以重達40公斤的毛量來看很可能長達6年沒有理過毛。「如果當時我們沒有幫牠理毛，牠很可能熬不過那天晚上」。值得慶幸的是，亞歷克斯目前已經和庇護所內的另外2隻綿羊成了好朋友，眼神也變得更亮了。

庇護 澳洲

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