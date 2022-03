影／超萌「小飛象章魚」長耳大眼 游泳有如精靈起舞

怎麼會有這麼可愛的生物!迪士尼電影 《小飛象》中主角「呆寶」(Dumbo)的可愛模樣深植人心,而海底中真的有一種生物外形酷似電影中的呆寶,同樣長著又長又大的耳朵與大大的眼睛,被稱作是「小飛象章魚」。

其實,「小飛象章魚」不是特定章魚,雖然同屬八腕目,但小飛象章魚是一種軟體動物,屬于面蛸科,又稱為「雨傘章魚」(Umbrella octopus),類似的同科生物已知有至少15種。雨傘章魚頭部長有的兩片鰭煽酷似大大的耳朵,搭配上渾圓大眼與憨厚的臉型,像極了電影中可愛的呆寶。

從雨傘章魚在水中悠遊的影片中可以看到,牠們會拍動可愛的「大耳朵」移動,以軟骨結構為主的這兩片鰭煽看上去就像小飛象的翅膀;另外,雨傘章魚身體後方的吸盤帶有小小光源,能夠吸引一些小型甲殼類靠近,並用身上的黏液套牢這些獵物。

The dumbo octopus (Grimpoteuthis) is a bit different than most cephalopods. This genus of pelagic umbrella octopus live in the cold, abyssal depths ranging from 3,000 to 23,000 feet. 👻 🐙 pic.twitter.com/oi2YAmkLNP

從其他影片中可以看到,雨傘章魚的皮膚表面極其光滑,整體肌肉 看起來鬆軟有彈性,肉體呈半凝膠狀。而雨傘章魚的顏色多變,會根據光線折射呈現透亮的白色或是橙紅色,緩慢游動的模樣讓許多網友直呼「真是仙氣十足!」

Spooky! This ghostly Grimpoteuthis octopus drifted past flapping wing-like fins, then ballooned out its webbed arms. Also known as an umbrella octopus, this individual was approx. 60cm (almost two feet) long!



👻Spotted near #DavidsonSeamount in @MBNMS #NautilusinMBNMS pic.twitter.com/QnMwzpTPkz