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烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

影／超萌「小飛象章魚」長耳大眼 游泳有如精靈起舞

聯合新聞網 / 綜合報導
小飛象章魚。取材自臉書
小飛象章魚。取材自臉書

怎麼會有這麼可愛的生物！迪士尼電影《小飛象》中主角「呆寶」（Dumbo）的可愛模樣深植人心，而海底中真的有一種生物外形酷似電影中的呆寶，同樣長著又長又大的耳朵與大大的眼睛，被稱作是「小飛象章魚」。

其實，「小飛象章魚」不是特定章魚，雖然同屬八腕目，但小飛象章魚是一種軟體動物，屬于面蛸科，又稱為「雨傘章魚」（Umbrella octopus），類似的同科生物已知有至少15種。雨傘章魚頭部長有的兩片鰭煽酷似大大的耳朵，搭配上渾圓大眼與憨厚的臉型，像極了電影中可愛的呆寶。

從雨傘章魚在水中悠遊的影片中可以看到，牠們會拍動可愛的「大耳朵」移動，以軟骨結構為主的這兩片鰭煽看上去就像小飛象的翅膀；另外，雨傘章魚身體後方的吸盤帶有小小光源，能夠吸引一些小型甲殼類靠近，並用身上的黏液套牢這些獵物。

從其他影片中可以看到，雨傘章魚的皮膚表面極其光滑，整體肌肉看起來鬆軟有彈性，肉體呈半凝膠狀。而雨傘章魚的顏色多變，會根據光線折射呈現透亮的白色或是橙紅色，緩慢游動的模樣讓許多網友直呼「真是仙氣十足！」

電影 迪士尼 肌肉

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