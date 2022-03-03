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烏克蘭動物園遭砲擊 紅狼破窗逃街 獅子被送波蘭避難

聯合新聞網 / 綜合報導
烏克蘭各地不少動物園遭到戰火波及，有動物逃走，也有動物被安置轉移到其他國家。 (取材自UAnimals臉書粉絲專頁)
烏克蘭各地不少動物園遭到戰火波及，有動物逃走，也有動物被安置轉移到其他國家。 (取材自UAnimals臉書粉絲專頁)

俄烏戰爭進入第八天，出現邊打邊談的狀況，但俄軍開始轟炸居住區跟平民設施，造成許多民眾傷亡，就連烏克蘭動物園也慘遭俄軍轟炸，導致不少動物逃出，動物園方以及動保人士只能冒著被砲火波及的危險，連日救助動物們撤往相對安全的區域。

綜合外媒報導，烏克蘭首都基輔動物園遭受砲擊，導致一些居住在展示區的動物從破裂的玻璃窗中逃出，由於當地戰火正酣，烏克蘭動物園園方也很難協助動物撤離，因此鄰國波蘭動物園園方伸出援手，承諾協助動物撤離，但由於波蘭方無法進入烏克蘭領土，只能在烏波邊境協助。

除了基輔動物園的動物需要協助之外，烏克蘭動保機構「UAnimals」也在臉書粉絲專頁貼文，一隻獅子被關在鐵籠內準備從基輔動物園撤離，要前往波蘭波茲南動物園(Poznan Zoo)避難。基輔動物園表示，雖然戰火不斷使救援動物以及撤離動物的行動變得相對困難，但他們也會持續監測動物們的生理以及精神狀況，並將一些動物轉移到室內及地下室，確保牠們不會受到戰火波及，也會好好照顧牠們。

另外在推特上瘋傳烏克蘭哈爾科夫州(Kharkiv)有動物園的老虎因戰火逃到街上，費爾德曼生態公園(Feldman Ecopark)園方指出的確有不少展示窗因為遭受戰火波及而碎裂，不少動物受到驚嚇逃跑，例如猴子、浣熊、豪豬等等，但實際上並沒有老虎因為受驚而逃到街上，且逃出的動物大部分也都成功帶回，「有幾隻紅狼(red wolf)真的離開了，有用誘餌去找但依然沒有找到」。

不過哈爾科夫動物園園方也呼籲民眾不要過度害怕，雖然紅狼離開了動物園的範圍跑到街區上，但牠們會聚集在一起，其實不會對人類造成威脅，「如果有看到牠們請用社群網站向我們通報，我們會盡快派人過去，不要自己試圖去救援動物」。

動物園 烏克蘭 社群網站

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