「左扛行李 右背毛孩」烏克蘭民眾逃難 戰火中緊抱寵物

俄羅斯 對烏克蘭 正式宣戰,首都基輔許多民眾出逃,大包小包的扛著行李準備往其他城市或是防空設施移動。在基輔市民倉皇逃離的過程中,戰地記者們捕捉到了暖心的畫面,許多市民或抱或背的帶著自己寵物「毛小孩」離開,也有動保團體發出公告表示會提供戰爭時期流離失所毛小孩庇護。

基輔一名婦人面色凝重,扛著自家毛孩的運輸籠準備搭地鐵。 (美聯社)

烏克蘭各地火車站都可以看到不少帶著毛孩子逃難的民眾,籠子中的貓也是一臉驚恐。 (美聯社)

綜合媒體報導,烏克蘭首都基輔遭飛彈攻擊,市區各地都能聽到遠方傳來的砲擊聲,居民們紛紛打包行李倉皇出逃。戰地記者們拍到不少市民左扛行李右抱毛孩的畫面,有些民眾則是把毛孩子放進寵物運輸袋中,焦急的打電話聯絡親朋好友,在戰火中有毛孩子的市民們都緊緊帶著牠們不願分開。

基輔市民蹲在角落用手機連絡家人,他的狗狗不離不棄陪著主人。 (美聯社)

烏克蘭一名女子緊抱自家貓咪躲在地下室避難。 (美聯社)

不少家有大毛孩的民眾選擇自駕逃離首都,而對於沒有車或是選擇搭大眾交通運輸工具的人來說,他們能夠做的就是把毛孩緊緊抱著或背在身上,拖著行李與家人相擁,毛孩子們則是待在主人身邊陪伴著,許多記者鏡頭下人類與毛孩互相依靠的畫面都相當讓人感動,不少照片上傳到推特後也引發網友熱議,網友表示「天佑烏克蘭」、「戰火中人類與動物不離不棄最讓人流淚」。

Woman with cat carrier in Kyiv train station trying to escape the bombing of Ukraine. This would be my mom lady. 💔Photo: @washingtonpost pic.twitter.com/AOkSoT79jc

As Russia attacked Ukrainian cities on Thursday, many fled their homes.



Some held their children tight, while others clutched their beloved pets — the cats and dogs they simply could not leave behind #StopWar #Ukraine pic.twitter.com/Yr5MCaPCww