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「左扛行李 右背毛孩」烏克蘭民眾逃難 戰火中緊抱寵物

聯合新聞網 / 綜合報導
烏克蘭首都基輔爆發逃難潮，一名女子緊抱自家狗狗排隊。 (美聯社)
烏克蘭首都基輔爆發逃難潮，一名女子緊抱自家狗狗排隊。 (美聯社)

俄羅斯烏克蘭正式宣戰，首都基輔許多民眾出逃，大包小包的扛著行李準備往其他城市或是防空設施移動。在基輔市民倉皇逃離的過程中，戰地記者們捕捉到了暖心的畫面，許多市民或抱或背的帶著自己寵物「毛小孩」離開，也有動保團體發出公告表示會提供戰爭時期流離失所毛小孩庇護。

基輔一名婦人面色凝重，扛著自家毛孩的運輸籠準備搭地鐵。 (美聯社)
基輔一名婦人面色凝重，扛著自家毛孩的運輸籠準備搭地鐵。 (美聯社)

烏克蘭各地火車站都可以看到不少帶著毛孩子逃難的民眾，籠子中的貓也是一臉驚恐。 (...
烏克蘭各地火車站都可以看到不少帶著毛孩子逃難的民眾，籠子中的貓也是一臉驚恐。 (美聯社)

綜合媒體報導，烏克蘭首都基輔遭飛彈攻擊，市區各地都能聽到遠方傳來的砲擊聲，居民們紛紛打包行李倉皇出逃。戰地記者們拍到不少市民左扛行李右抱毛孩的畫面，有些民眾則是把毛孩子放進寵物運輸袋中，焦急的打電話聯絡親朋好友，在戰火中有毛孩子的市民們都緊緊帶著牠們不願分開。

基輔市民蹲在角落用手機連絡家人，他的狗狗不離不棄陪著主人。 (美聯社)
基輔市民蹲在角落用手機連絡家人，他的狗狗不離不棄陪著主人。 (美聯社)

烏克蘭一名女子緊抱自家貓咪躲在地下室避難。 (美聯社)
烏克蘭一名女子緊抱自家貓咪躲在地下室避難。 (美聯社)

不少家有大毛孩的民眾選擇自駕逃離首都，而對於沒有車或是選擇搭大眾交通運輸工具的人來說，他們能夠做的就是把毛孩緊緊抱著或背在身上，拖著行李與家人相擁，毛孩子們則是待在主人身邊陪伴著，許多記者鏡頭下人類與毛孩互相依靠的畫面都相當讓人感動，不少照片上傳到推特後也引發網友熱議，網友表示「天佑烏克蘭」、「戰火中人類與動物不離不棄最讓人流淚」。

令人感動的是就算在戰火中也有動保團體伸出援手，烏克蘭邊境的羅馬尼亞蘇齊化市(Suceava)有動物收容所在臉書粉絲專頁發文，他們以英語、烏克蘭語以及羅馬尼亞語三種語言發布公告，指出他們會盡全力幫助所有來自烏克蘭帶著毛孩逃難的人們，不論毛孩的物種都會盡全力提供住宿及醫療資源，「大家可以到距離烏克蘭邊境40公里的城市找到我們」。

烏克蘭 邊境 俄羅斯

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