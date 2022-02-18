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你聽過超萌水獺叫聲嗎？網驚：根本是「啾啾學步鞋」

聯合新聞網 / 綜合報導
超萌水獺。（取材自推特）
超萌水獺。（取材自推特）

你有聽過水獺的叫聲嗎？英國一處水獺保育園區日前在社群平台上發布一支影片，是園區內的水獺們全部擠在一起興奮得發出叫聲，而水獺們的叫聲中參雜了一些可愛的「啾啾聲」，與小孩最愛的「啾啾學步鞋」所發出的聲音如出一轍。

影片中可以看到，張著圓滾滾大眼睛的水獺們聚集在一起超級興奮，據了解，這是位於英國德文郡（Devon）的「達特穆爾水獺保護區」（Dartmoor Otter Sanctuary），收容許多需要治療照顧的水獺們，並針對不同品種的水獺進行不同的安置與治療。

@dartmoor_otters can you guess how many otters are in this family? 🦦 #fyp #foryou #otter #animals #devon ♬ original sound - Dartmoor_Otters

有網友質疑，為何這些野生水獺會被密集圈養？而園方也現身說法，表示影片中的水獺們都有各自需要治療的健康問題，目前都被收容在保護區內接受照顧，等到完全康復並通過密集檢查後就會被野放、回歸大自然。

可愛的水獺是許多人心中最喜愛的動物之一，一群水獺「合奏狂叫」的影片一分享到網路上便掀起討論，有人搞笑表示這叫聲聽著像是「一級方程式賽車比賽的開頭」，也有人說「直到今天我才知道他們的叫聲像那種會發出吱吱聲的玩具。」

英國 社群 賽車

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