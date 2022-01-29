貓咪黏在身旁不單純？專家分析5種可能 暗示你有得忙了

貓咪待在身旁時在想什麼，肯定是不少飼主心中有過的疑問。圖／Ingimage

貓咪坐在身邊的時候在想什麼？想必是不少鏟屎官心中都曾有過的疑問。日媒一篇文章分析貓咪坐在身邊時的「5大心理學」，或許可以從中找到蛛絲馬跡。

根據日媒ねこちゃんホンポ專欄分析，貓咪坐在身邊時會表達出各種感受，其中包含表達善意以及信任等情感。其中大概可歸類為表示信任、博取關注、有事相求、出於好奇、觀察主人共5大項。

1.信任感及安全感

貓咪對於不信任的對象或是缺乏安全感，就不會坐在那個人身邊。若是貓咪待在主人身邊，就代表此刻感到相當舒適，臉上會露出放鬆及滿足的表情。此時也可以輕聲和牠交談或撫摸，都有助於牠保持安定。

2.博取關注

如果想「討拍」或是找人陪玩，貓咪常會坐著並且盯著你看。若是主人沒有回應，根據貓咪個性的不同，有可能進一步發出聲音，或是直接爬到腿上吸引你的目光。

3.有事相求

貓咪偶爾會坐在主人身邊，試圖傳遞有關「生活起居」的需求，如感到飢餓，以及希望清理貓砂。或是靠得很近藉此表達感覺很冷。

4.出於好奇

不為什麼，純粹只是好奇你在做些什麼。貓咪可能被發出的光線或是聲音所吸引，當你正在使用電腦工作、玩遊戲時可以明顯感受到，旁邊可能有一隻貓正在看著你。

5.觀察主人

尤其常見於剛被收養，或是與主人剛建立關係的貓咪。貓咪會想了解飼主「是個怎樣的人呢？可以信任嗎？」於是默默坐在一旁開始觀察你的一舉一動。而與貓混熟的關鍵便是什麼也不做，直到牠來主動接近你。