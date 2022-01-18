80公斤藏獒遇郵差「猛搖尾巴」討摸 天天巴著圍籬癡等

法蘭奇與尚恩的友情感動上萬網友。（取材自Instagram）

這就是鐵漢柔情嗎？加州一隻重達180磅（約81公斤）的英國 藏獒外表兇悍內心卻超純真，每天早上都會乖乖坐在家門口等著最愛的郵差阿姨經過，接著就會搖著尾巴撲上去撒嬌討摸摸，反差萌的摸樣讓主人表示「看到他每天這麼興奮也讓我感到好幸福！」

日前動物新聞網站「The Dodo」上傳了這隻英國藏獒法蘭奇（Fronky）飼主偷拍每天早上跟郵差阿姨尚恩（Shaun）相見歡的過程，馬上就吸引了上萬人觀看點讚。畫面中可以看到，法蘭奇每天吃完早餐都會在門口徘徊，藏不住興奮的尾巴更是甩個不停。

等到聽到郵差的卡車停下的聲音後，媽媽變開門讓法蘭奇衝出去。接著，看見郵差阿姨的法蘭奇開始更高速甩著尾巴，甚至站起來求摸摸，猴急的模樣讓一旁的媽媽笑說「牠甚至不知道自己體型有郵差阿姨兩倍大！」

來源：The Dodo

法蘭奇的媽媽受訪時表示，其實這名郵差阿姨工作十分忙碌，派送包裹與信件的路線非常長，因此每天都只能停留幾分鐘。但儘管時間很短，她仍會在忙碌之餘拍拍法蘭奇的背，跟他說說話，若是接下來休假還會特別跟跟法蘭奇說「我接下來幾天不會來哦！」

有趣的是，法蘭奇並不知道尚恩每周日都休息，仍然會坐在家門口的圍籬等待直到天黑。幸好，有時尚恩休息也會順道繞來看看法蘭奇，因此一人一狗幾乎每天都能相處。據了解，尚恩曾經失去過心愛的寵物犬，因此將這份愛寄託在可愛的法蘭奇身上。

法蘭奇與尚恩的友情也被記錄在社群 平台Instagram上，讓不少網友感動留言，「這是我看過最純粹的友誼」、「我也想要有像法蘭奇一樣忠心的朋友」、「我真希望有人能用法蘭奇看著尚恩的眼神看我」。