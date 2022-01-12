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日本上野動物園大熊貓雙胞胎見客 上千人入園看1分鐘

中央社／東京12日綜合外電
上野動物園雙胞胎大熊貓「曉曉」與「蕾蕾」。（路透）
上野動物園雙胞胎大熊貓「曉曉」與「蕾蕾」。（路透）

日本東京上野動物園去年6月誕生的雙胞胎大熊貓「曉曉」與「蕾蕾」，今天起限定3天見客，受疫情影響，今天只有中籤的1080人可入園參觀，中籤率僅1/335，每人只能看約1分鐘。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，上野動物園因COVID-19疫情急速擴大，昨天起休園，大熊貓雙胞胎「曉曉」與「蕾蕾」也只限12日到14日這3天對外見客，且僅限事前中籤者入園參觀。

今天是大熊貓雙胞胎見客第一天，經過中籤率僅1/335的事前抽籤，獲選的1080名遊客從上午9時30分起分三個時段入園，只可前往觀賞大熊貓雙胞胎與一起在展場的媽媽「真真」。

每人觀看時間大約只有1分鐘，但淘氣的「曉曉」、自由自在的「蕾蕾」，與媽媽「真真」一起吃著竹子，吸引民眾看得目不轉睛，大熊貓一家玩在一起的可愛模樣，讓遊客不禁露出微笑。

「曉曉」與「蕾蕾」去年6月23日出生，昨天體重皆為14.5公斤，順利地成長著；目前除了12日到14日限定中籤民眾入園見面外，還未決定未來的展示方式。

一名與大熊貓雙胞胎同天生日的10歲女孩說，看到雙胞胎中有一隻睡著從樹上掉下來，覺得非常可愛，她可以中籤來看雙胞胎，可能是自己的「大熊貓運」很強大。

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