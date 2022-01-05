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新加坡奇景 水獺成群結隊逛大街 居然還咬人

中央社／新加坡5日電
在新加坡，不只在動物園可看到水獺，大街上、公園裡也都能見到牠們的蹤影。（中央社）
在新加坡，不只在動物園可看到水獺，大街上、公園裡也都能見到牠們的蹤影。（中央社）

新加坡日前傳出民眾被動物咬傷的新聞，震驚當地。咬人的不是貓、也不是狗，而是知名的水獺家族。一名男子到植物園運動，卻天外飛來橫禍，被水獺狂咬了20多處，「命在旦夕」，花了大筆醫藥費治癒。

新加坡打造自然空間，人與野生動物的距離很近，民眾住家附近有猴子、野豬甚至水獺出沒。除了水獺，先前也曾發生數起野豬咬人事件。

講到水獺，相信多數人腦海裡都會浮現可愛萌樣，很難把水獺跟「加害者」聯想在一起，不過，水獺成為「肇事者」卻是在新加坡真實發生的故事。在這裡，不只動物園可看到水獺，大街上、公園裡也都能見到牠們的蹤影。

一名旅星的英國籍男子去年底到新加坡植物園晨運，看見遠處有一群「黑影」，因當時天色太暗看不清楚而停下腳步。同一時間，另一名男子迎面跑步而來，踩到地上「黑影」，瞬間傳出動物的叫聲。

新加坡植物園日前傳出有民眾遭水獺咬傷的事件，圖為植物園入口處設立標示，提醒民眾遇...
新加坡植物園日前傳出有民眾遭水獺咬傷的事件，圖為植物園入口處設立標示，提醒民眾遇到野生水獺、猴子的注意事項。（中央社）

沒多久，「黑影」就朝著這名60多歲的英國籍男子衝過去，他才發現原來黑影就是20多隻的水獺家族。雖嘗試避開，卻仍被這群水獺撞倒，其中幾隻體型較大的水獺更對他的腳踝與臀部「猛攻」，造成多處傷口。

「我覺得我快死了」，男子向當地媒體表示，水獺誤認他是那位跑者而發動攻擊。一旁友人見狀急忙朝著「施暴者」大吼，牠們才停止攻擊。傷痕累累的男子隨後到醫院就醫，還縫了幾針；一場無妄之災害他花了新幣1200元的醫藥費。

新加坡當局指出，植物園或公園發生水獺咬人事件十分罕見，提醒民眾要跟水獺等野生動物保持安全距離，避免接近牠們或餵食。當局也在事發地點附近設立告示牌，一一列出遇到水獺的注意事項。

水獺一般不會隨意攻擊人類，專家認為，當牠們感受到威脅時，才會變得極度敏感並出現防禦反應。

事實上，這並非水獺首次在新加坡「肇事」，2017年就有一名女童在濱海灣花園附近被水獺咬傷。去年5月，一名70多歲男子在加冷河畔晨運時，碰上20多隻水獺，本想停在原地讓路給牠們先過，不料卻被其中一隻大水獺咬傷。

水獺的「罪行」不僅於此，近幾年也不乏水獺闖入公寓、飯店水池，吃掉池內觀賞魚的新聞。另外，成群水獺出沒繁忙的烏節路地帶、穿越車陣過馬路，同樣堪稱星國奇景之一。

那麼，新加坡的水獺怎麼來的？其實，過去很長一段時間，水獺在新加坡並不常見，主要因為生態環境不佳。但隨著河道環境逐步改善，水獺再度現蹤，加上當地環境缺乏天敵，水獺數量持續增加。

據估計，目前新加坡約有100多隻水獺，濱海灣花園、加冷河、碧山–宏茂橋公園、植物園等地，都是水獺經常出沒的地點。

這些水獺分屬不同家族，擁有不少粉絲。新加坡民間水獺保育組織OtterWatch也不時透過臉書發布當地水獺的消息，方便「獺粉」掌握水獺動態。

新加坡不僅致力打造花園城市，也積極改善生態環境，大大小小的公園遍佈全島，拉近民眾與大自然的距離。只是，在有限的空間裡，隨著水獺數目變多而衍生的各類事件，人們如何與動物共處、空間界線該如何劃分，著實是一大考驗。

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