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瀕危粉紅手魚 澳洲塔斯馬尼亞州暌違22年首現蹤

中央社／雪梨24日綜合外電報導
澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmania）外海睽違22年首度發現一條極罕見粉紅色「手魚」（handfish），能利用超大雙鰭「行走」。取材自推特
澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmania）外海睽違22年首度發現一條極罕見粉紅色「手魚」（handfish），能利用超大雙鰭「行走」。取材自推特

英國廣播公司（BBC）報導，在澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmania）外海睽違22年首度發現一條極罕見粉紅色「手魚」（handfish），能利用超大雙鰭「行走」。

報導指出，這種粉紅色手魚上次在塔斯馬尼亞州被一名潛水者目擊是1999年，除此之外僅有其他4次目擊紀錄。

正如同牠們的名字，手魚有一雙超大的「手」，除游泳以外，還可以用來在海床上「行走」。

影片來源：YouTube

這種罕見魚類的生存令人憂心，官員最近已把牠列為瀕危物種。

不過澳洲研究人員表示，他們最近又再次發現這種魚類，今年稍早在一處海洋公園被深海攝影機捕捉到畫面。

最新影像顯示，這種魚類生活的海域比先前更深，也更開闊。

科學家先前認為，這是一種生活在隱蔽海灣的淺水物種，如今卻在塔斯馬尼亞州荒僻南岸外海、深150公尺處發現牠的蹤跡。

主要研究人員塔斯馬尼亞大學（University of Tasmania）副教授和海洋生物學家巴瑞特（Neville Barrett）表示：「這是令人興奮的發現，為粉紅手魚的繼續存活提供希望，顯然牠們的棲息地和分佈較先前認為更廣。」

今年2月，巴瑞特的團隊把一部誘餌攝影機投到塔斯曼斷裂帶海洋公園（Tasman Fracture Marine Park），研究當地的珊瑚、龍蝦和魚類生態。

這個保育公園的面積有瑞士那麼大，以擁有一處地殼長裂縫聞名，得以在深逾4000公尺處發現海洋生物。

一名研究助理今年10月瀏覽拍攝畫面，在眾多被誘餌吸引的較大型動物當中，發現了這隻特殊生物。

影片可看到，被一隻岩龍蝦驚擾後，這隻長15公分的小魚從一處暗礁後竄出。

這隻魚對於騷動場面有些好奇，觀望了一陣子後游開。

粉紅色手魚是在塔斯馬尼亞州附近觀察到的14種手魚之一。

澳洲 攝影 巴瑞特

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