疫情讓人養貓狗作伴？保險業者曝真相：安樂死變多了

在去年疫情肆虐全球之際，許多人決定養寵物作伴，但最新數據顯示，動物收容中心的同期領養情況並不樂觀，且今年的認養情況可能更糟。（歐新社）

在去年新冠肺炎疫情 肆虐全球之際，許多人決定養寵物作伴，但最新數據顯示，就北美的情況來說，動物收容中心的同期領養情況並不樂觀，且今年的認養情況可能更糟。

根據寵物保險 業者Pethealth估計，去年從動物收容中心領養的貓狗數量比2019年更少。Pethealth為北美70%的動物收容所和救援中心研發收容管理軟體。

數據顯示，今年迄今領養貓狗的數量進一步減少，更使人擔心的是，在今年1到10月遭安樂死的動物數量，比去年同期更多。

Pethealth行銷與銷售長柯爾說：「動物的收容數量增加，收容時間也拉長。」Pethealth隸屬於北美寵物保險集團24PetWatch，有超過1100個動物福利組織採用Pethealth研發的領養追蹤軟體。

柯爾表示，勞動力市場吃緊不只影響各行各業，更對動物收容中心的運作構成壓力。動物收容中心和救援團體通常協助運送動物，把動物從氣候宜人、適合動物繁殖的美國南方，運送至需求龐大的美國北方。

但柯爾指出，動物收容中心的人力日益吃緊，包括為動物做醫療評估的獸醫也減少；動物跨洲運送時須先實施相關評估項目。