法動物園熊貓雙胞胎出生百日 取名圓嘟嘟、歡黎黎

大熊貓雙胞胎獲名「歡黎黎」和「圓嘟嘟」。（新華社）

法國一座動物園 內新誕生的兩隻熊貓今天在一場儀式上分別被命名為「圓嘟嘟」和「歡黎黎」，被任命為熊貓「教父」的足球 明星姆巴佩（Kylian Mbappe）也出席這場儀式。

法新社報導，巴黎聖傑曼隊（PSG）前鋒姆巴佩和擔任熊貓「教母」的中國 奧運女子雙人跳水金牌得主張家齊雙雙出席法國中部聖艾尼昂市（Saint-Aignan）博瓦勒（Beauval）動物園的儀式。

替熊貓寶寶命名，以往屬於中國第一夫人的特權，不過這回中國國家主席習近平的妻子彭麗媛把這項任務交給法國大眾。

博瓦勒動物園園長德洛（Delphine Delord）表示：「超過12萬2000名法國民眾上我們的網站，選出『圓嘟嘟』和『歡黎黎』這兩個名字。」

姆巴佩和張家齊共同揭開一塊牌匾來紀念這一刻。

姆巴佩在命名儀式上向賓客表示：「能在這兩個奇蹟誕生100天後來到此地，我倍感榮幸。」

他補充說：「這是一份榮耀，也是一種責任，因為這背後有一項要保護這種瀕危物種的計畫。」

「圓嘟嘟」和「歡黎黎」都是母熊貓，今年8月2日出生，是10年前中國借給法國的一對熊貓「圓仔」和「歡歡」的後代。

德洛表示：「圓嘟嘟和歡黎黎的名字，靈感來自牠們的雙親圓仔和歡歡。這兩個名字喚起了希望寶寶健康成長的祈願，也象徵中法兩國的深厚情誼。」

德洛還說，45%的網路投票選擇了這兩個名字。