全球首例 丹佛動物園2隻土狼確診新冠 嗜睡流鼻涕

這隻名叫奇寶的科州丹佛動物園內的土狼，日前確診感染新冠，堪稱全球首例。(美聯社)

新冠肺炎 爆發以來，科學家不斷研究動物染疫的情況；國家獸醫服務實驗室(National Veterinary Services Laboratory)5日宣布，科羅拉多州丹佛動物園 (Denver Zoo)有兩隻土狼(hyenas，鬣狗)確診感染新冠肺炎，堪稱全球首例；另外，愛阿華州 科學家也公布，早在去年9月就出現首例野鹿感染新冠肺炎的案例。

國家獸醫服務實驗室指出，丹佛動物園先是發現幾隻獅子陸續生病，經由科羅拉多州大(Colorado State University)篩檢才發現土狼確診；據稱除了土狼，該園區還有11隻獅子和兩隻老虎都確診感染。

確診的土狼分別是22歲的戈奇(Ngozi)和23歲的奇寶(Kibo)，牠們皆出現輕微病症包括輕度嗜睡、一些鼻涕和偶爾咳嗽；園方也強調：「土狼是著名的韌性堅強、且適應性良好的動物，牠們對於炭疽桿菌、狂犬病和犬瘟都具有高度的承受力；大多時候牠們都很健康，就算染病也會自然康復。」

其他確診的動物目前都已逐漸康復，園方表示：「現在我們知道，很多物種都可能感染新冠肺炎；面對園內多達450個不同物種和3000隻動物，我們將繼續以最嚴謹的防疫標準進行作業。」

至於野鹿，愛阿華州研究員於2020年4月就開始對其進行篩檢，持續幾個月下來未曾發現任何野鹿確診，直到9月；自去年感恩節到今年1月10日的七周內，多達82.5%的野鹿都確診感染新冠肺炎，研判病毒自白尾鹿的身上快速傳開。

該研究由賓州州大(Penn State)和愛阿華州自然資源廳(Department of Natural Resources)合作進行，雖然尚待同行評審，但研究強調，此為科學家首次發現新冠病毒在野生動物之間快速傳染的證據，並稱野鹿可能是新冠病毒主要的自然宿主。

目前雖然還沒有證據顯示，野鹿可能將新冠病毒傳染給人類，專家也聲稱，只要正確烹煮，鹿肉也不會帶有新冠病毒；但就在人類持續擴大新冠疫苗接種的同時，科學家們最大的憂慮是病毒很可能會持續在野外變種，成為足以打敗疫苗的病毒。