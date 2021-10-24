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躲避人類盜獵？非洲殘忍演化 「無牙母象」愈來愈多

中央社／紐約綜合報導
CNN報導，莫三比克哥隆戈薩國家公園愈來愈多母象天生就沒有象牙。（美聯社）
CNN報導，莫三比克哥隆戈薩國家公園愈來愈多母象天生就沒有象牙。（美聯社）

象牙是大象的重要特徵，可以搬動沉重樹幹、剷倒樹木、剝樹皮、打鬥，掘土找水源和礦物質。然而，非洲莫三比克的無牙母象愈來愈多，起因是人類在內戰期間殘忍盜獵。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，莫三比克哥隆戈薩國家公園（Gorongosa National Park）愈來愈多母象天生就沒有象牙。科學家認為，這是因為莫三比克15年內戰期間，人類為了象牙殘害大象而產生的演化反應。

大象專家在1992年內戰結束後逐漸注意到這個現象。

愛達荷大學野生生物學副教授朗恩（Ryan Long）表示，從田野調查和分析舊影像發現，無牙母象的數目在1972到2000年期間成長超過三倍。這段期間內，莫三比克的象群數目從約2000頭大幅下降至250頭。

朗恩透過電子郵件表示，內戰期間，哥隆戈薩國家公園基本上是衝突核心，「因此這區有很多士兵和相關動機…去殺害大象，販賣象牙以購買武器和彈藥。盜獵程度很高」。

根據21日發布於「科學」（Science）期刊的研究，科學家現在進一步了解出現無牙基因，以及為何只發生在母象身上的原因。

分析顯示，在那28年期間，無牙母象的生存機率是有牙母象的5倍，因此這種現象不太可能是偶然發生。

即使不受盜獵影響，大象確實會出現天生無牙的狀況，但僅限於母象，且數目通常很少。在1970年代，哥隆戈薩國家公園僅有18.5%母象沒有象牙，30年後，卻大幅成長至51%。

研究作者朗恩說，事實上，演化發生這麼快速頗為罕見，也是選擇的直接作用。換句話說，演化速度之所以這麼快，是因為無牙母象在戰爭中的生存機率大得多，因此有更大機會把這種基因傳給下一代。

科學家採集18頭有牙及無牙母象的血液樣本，進行基因組排序發現，無牙母象的X染色體特有區域產生遺傳變異，影響象牙生長。

朗恩解釋，雌性有2條X染色體，在無牙母象身上，其中一條X染色體「正常」，另一條卻帶有無牙遺傳。

公象有XY染色體。當無牙母象懷小象時，如果是公象胎兒，有一半機率會遺傳到這條受影響的X染色體。若遺傳的是正常染色體，小公象能存活下來，並帶有生長象牙的基因資訊。

若遺傳到變異X染色體，公象胎兒會胎死腹中，因為這條會造成母象無牙的染色體對公象來說是致命的。

朗恩說，哥隆戈薩國家公園目前象群數目又上升至800頭左右。沒有象牙對母象似乎沒有產生太大阻礙，但科學家希望進一步研究。例如在飲食方面，無牙母象似乎吃更多草。

他說：「象群過得很好，出現許多無牙大象，顯然都很適應沒有象牙的生活，但我們仍有許多未解之謎。」

美國

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