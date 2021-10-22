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貓咪住老家越養越肥變「長方形」 網驚：這是狸貓吧

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位網友貓咪在老家被養得太肥，整隻變成「長方形」的樣子。(取材自推特)
日本一位網友貓咪在老家被養得太肥，整隻變成「長方形」的樣子。(取材自推特)

如果說到一隻貓養得太胖，腦中浮現的印象恐怕都是一副圓滾滾的樣子。不過最近一位日本網友，卻分享了一張貓咪的照片，表示這位貓咪的形狀，有些出乎他的常識。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「kokonananya」最近分享一張照片，畫面中有一隻體型不小的貓正被抱著，除了看起來似乎營養不錯，被養得白白胖胖之外，還呈現有如「長方形」的樣子，讓kokonananya忍不住問道「貓咪有這麼長方形的嗎？」

Kokonananya表示，這隻貓本來就算大隻體型，但自從將牠留在老家之後，每次回去探望，都發現好像又變得比之前更肥了一些，認為應該是父親把牠餵胖的。雖然抱起來的樣子很有趣，但以後應該要考慮減肥的事了。

網友們看了紛紛表示「果然貓是液體」、「好大隻好可愛」、「我家的也會變長方形喔」、「很大隻耶，不知道幾公斤」、「那是隻熊吧」、「居然是老爸養肥的」、「好像會擺在雜貨店門口的狸貓像」、「想鑽進那個肚子裡」、「其實是液體的貓在不同溫度下變成固體的樣子」、「總之注意一下肌腱炎」。

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