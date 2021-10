狗狗手足被不同人認養 10個月街上偶遇 急奔對方抱緊緊

兩隻貴賓犬手足蒙提(Monty)和蘿西(Rosie) 被不同家庭認養10個月後在路上偶遇,牠們立刻認出彼此,急奔向對方後緊緊相擁。

蒙提的飼主基德(David Kidd)說他帶1歲大的蒙提外出散步時,發現有隻跟蒙提長得很像的狗。兩隻狗一見到彼此,就用前腳摟著對方。飼主交談後才知道,原來牠們來自同一家庭,後來被拆散了。

蘿西的琪莉普(Susan Killip)表示:「牠們2個太可愛了,跳起來互相擁抱,10個月沒見了還記得彼此。好神奇。」

琪莉普在玩具貴賓犬露西(Lucy)過世兩年後決定收養蘿西。琪莉普非常想念露西,有時會在口袋裡放著牠的骨灰一起去散步。2019年琪莉普透過朋友引介領養蘿西。

蘿西的媽媽米莉當時生下6隻小狗,其中蒙提和蘿西感情特別好,總是形影不離。

