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影／虎鯨被養在水族館40年 見不到同伴 崩潰撞牆尋死

編譯中心 / 綜合報導
虎鯨是一種智商高的群居動物，獨自圈養在水族館內，恐會影響其身心健康。(ingimage)
虎鯨是一種智商高的群居動物，獨自圈養在水族館內，恐會影響其身心健康。(ingimage)

加拿大尼加拉瀑布城的主題樂園「Marineland」的母虎鯨基斯卡（Kiska），40年前在冰島被捕獲後，就一直被圈養在水族館內，原本牠仍有同伴，但同伴在2011年移轉他處後，牠就獨自生活，近期飼養員發現基斯卡有用頭撞牆的自殘行為，將影片放上網後，也引起外界的關注。

根據「blogTO」報導，基斯卡3歲時被人類從冰島捕獲帶回，期間就一直被人類圈養，而牠生過的5個幼鯨也全數夭折，由於虎鯨是一種智商高的群居動物，基斯卡的同伴走後，牠獨自生活了10年，身心健康逐漸惡化，長年來也失去了野生生存的技能，不少動保人士都希望將牠帶離動物園，安置在保護區內，最終讓牠野放回歸。

 基斯卡的前飼養員德墨斯（Phil Demers）近期也在推特分享影片，只見動保人士4日到園區探望時，基斯卡不斷用頭撞牆自殘，疑似受不了長期圈養的壓力，且過往德墨斯也曾觀察到，基斯卡芙在水面一動也不動的樣子，毫無活動力，感覺像放棄生存一般。

雖然加拿大2019年曾通過「終結鯨魚和海豚圈養法案」，但卻僅禁止娛樂目的飼養鯨豚，不適用於已被圈養的鯨魚、海豚，而基斯卡自殘影片曝光後，當地鯨豚保育協會頻頻為基斯卡發聲，要求政府盡快調查，讓牠恢復健康。

冰島 加拿大 主題樂園

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