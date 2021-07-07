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身高210公分「世界最高馬」在威州過世

編譯中心／綜合報導
「世界上最高的馬」大傑克在威斯康辛州逝世，終年20歲。(美聯社)
「世界上最高的馬」大傑克在威斯康辛州逝世，終年20歲。(美聯社)

威斯康辛州一匹「世界上最高的馬」近日傳出死訊，牠的身高約210.19公分、體重1136公斤，去世時是20歲。

這匹馬名叫大傑克（Big Jake），2010年作為身高最高的健在馬匹被載入金氏世界紀錄，11年來一直是世界最高的馬。

大傑克的主人吉爾伯特(Jerry Gilbert)透露，「大傑克」大約兩周前死亡。「我們懷著沉重的心情宣告大傑克去世。牠不僅僅是世界紀錄保持者，更是我們家庭的核心成員。很榮幸能有牠出現在我們的生活中。我們會想念你！」吉爾伯特在臉書上寫道。

吉爾伯特表示，「大傑克」3歲時被買回家，幫主人幹活，2013年退休。牠「受人尊敬」且「極其努力的工作者」，還喜歡被主人「按摩肚皮」。

吉爾伯特說，「大傑克」比普通的馬吃得多「一點點」，通常一天吃兩次滿滿的一桶穀物，還要吃一捆乾草。這匹超大的馬還住在一個比普通的馬大接近一倍的馬廄裡。

「大傑克」獲得「世界最高馬」頭銜後成了明星，曾經參加過馬術表演比賽，吸引了大批參觀者。

吉爾伯特稱，自從「大傑克」死後，他的農場一直「非常安靜」，他相信其他馬「都很悲傷」。

退休 臉書 威斯康辛州

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