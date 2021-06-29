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秋田犬、柴犬傻傻分不清 3特徵不一樣

中央社／台北29日電
秋田犬跟柴犬差別，除了秋田犬的體型比柴犬大之外，也可以從毛長、耳朵及尾巴來分辨。秋田犬的尾巴很厚實，會在背上捲個一、兩圈，耳朵則像是一個厚厚的三角形立耳。圖為秋田犬。(中央社)
秋田犬跟柴犬差別，除了秋田犬的體型比柴犬大之外，也可以從毛長、耳朵及尾巴來分辨。秋田犬的尾巴很厚實，會在背上捲個一、兩圈，耳朵則像是一個厚厚的三角形立耳。圖為秋田犬。(中央社)

許多人都分不清楚秋田犬跟柴犬差別，秋田白神觀光今天說，除了看體型之外，還可以從毛長、耳朵及尾巴來分辨。

電影忠犬小八中可愛模樣和忠心形象深植人心的小八讓許多民眾認識秋田犬，但還是很多人搞不清楚秋田犬跟柴犬的差別。

日本秋田縣的白神地區由能代市、藤里町、三種町和八峰町組成的秋田白神觀光今天發出新聞稿表示，除了秋田犬的體型比柴犬大之外，也可以從毛長、耳朵及尾巴來分辨。

秋田白神觀光說，早期秋田犬主要生長在寒冷的日本東北部，因此牠們的毛比柴犬長且蓬鬆，更有禦寒能力。秋田犬最明顯的特徵就是尾巴跟耳朵。牠們的尾巴很厚實，會在背上捲個一、兩圈，耳朵則像是一個厚厚的三角形立耳。

秋田白神觀光表示，秋田犬的主要毛色有紅、白及虎斑3種，過去秋田犬是日本人飼養來幫助狩獵，因為秋田犬威猛勇悍，甚至連比自己體型大的熊也不怕，但對主人卻溫順聽話，還特別的忠誠，現在也被指定為日本的「天然紀念物」，近年來也常被拿來作為增進國家關係的贈禮。

秋田白神觀光說，早年有些商人會將秋田犬和其他犬種混育繁殖，讓愛狗人士設立「秋田犬保存會」，希望以利於秋田犬健康的方式來養育牠們，每年春、冬季定期舉辦堪稱秋田犬選美大賽。

為了讓喜歡秋田犬的旅客可以跟秋田犬近距離接觸，秋田白神觀光表示，除了有合格犬舍推出推出體驗活動外，也可參加「健康秋田」 計畫，能提前預約和秋田犬一起深入山林的琴丘古道及石倉山路線。

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