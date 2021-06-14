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我家貓是小偷…飼主立看板秀「戰利品」要找失主領回

編譯中心／綜合報導
俄勒岡州一位飼主因為寵物貓實在太愛偷東西，於是設立一張看板公告，並展示貓咪的「戰利品」希望失主們能領回。（取材自推特）
俄勒岡州一位飼主因為寵物貓實在太愛偷東西，於是設立一張看板公告，並展示貓咪的「戰利品」希望失主們能領回。（取材自推特）

貓除了可愛的形象之外，也有喜歡在外頭看到什麼東西，就自做主張帶回到家裡的習慣，不時會造成飼主困擾。最近就有位美國民眾，因為寵物貓太喜歡亂偷東西了，讓他甚至豎立起看板，昭告天下他家的貓就是一個小偷。

根據媒體HuffPost日文版報導，居住在美國俄勒岡州的Kate Felmet，他所飼養的貓咪沒事喜歡「順手牽羊」，把別人家的手套、雜物等東西通通摸回家裡，還會一邊刁著這些東西，一邊「喵嗚嗚嗚」的叫，提醒主人來看他獲得的戰利品。

這種情況發生多次之後，Kate Felmet決定設立一張看板，上頭寫著「我家的貓是小偷」，並且把他的「戰利品」懸掛展示，希望失主能帶回去。當然這麼做，並沒有阻止喵星人繼續偷東西，不過倒是引出其他網友的共鳴，表示自家的貓也很愛偷走郵遞物、小袋子，甚至是其他貓咪的項圈。

這張小偷看板，也讓網友們回應「貓咪真的很愛亂帶東西回來」、「有時是生物屍體還會被嚇到」、「所以才有『偷腥的貓』這種形容」、「我家的貓偷到東西也不會給我」、「據說是因為貓可憐人類不會狩獵，所以親自幫忙」、「我找這些失物找了好幾年啦」、「這看板質感不錯，美國應該多一點這種看板」。

美國 俄勒岡州

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