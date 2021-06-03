我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾41%民眾 已完成疫苗接種

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

罕見巨鳥出沒市區 展翅達2公尺 民眾不安：比我還大隻

編譯中心 / 綜合報導
日本最近陸續有民眾目擊到稀有種的「紅臉地犀鳥」，由於該鳥比人還大隻且具肉食性，引起當地民眾的不安。(取材自YouTube)
日本最近陸續有民眾目擊到稀有種的「紅臉地犀鳥」，由於該鳥比人還大隻且具肉食性，引起當地民眾的不安。(取材自YouTube)

說到在城市內會看到的鳥類，一般人所聯想到的，或許是麻雀之類身形嬌小的類別。但最近在日本城鎮，卻出現了一隻比人還大隻，而且還是肉食性的的巨鳥，引起了民眾的不安。

根據日本媒體「NTV NEWS24」報導，在千葉縣柏市、我孫子市地區，有民眾在5月31日時，拍攝到一隻身體近乎全黑，但臉部是紅色的怪鳥。目擊者大杉哲郎表示，由於這隻鳥的身形異常龐大，翅膀張開時甚至長達約兩公尺，讓他當時嚇了一大跳。

來源：日テレNEWS頻道

經過判定，這隻黑色的怪鳥，是瀕臨絕種的「紅臉地犀鳥」。紅臉地犀鳥是一種肉食性鳥類，會捕食青蛙、蛇、魚類，甚至還有攻擊過陸龜的紀錄。一般紅臉地犀鳥棲息地在非洲南部的熱帶莽原，但去年3月就曾有在茨城縣被目擊到的紀錄，近期則是頻繁在千葉縣內活動。

為什麼會出現在日本，專家推論應該是有人或動物園飼養時，管理不慎讓鳥兒脫逃所致，詳細則還有待進一步釐清。在地居民則表示「那隻鳥比我家的孩子還大隻，比我還大隻。太恐怖了，只能快逃」，顯示凶猛的肉食禽類，出現在一般市鎮之中，確實已引起民眾的不安。

日本 動物園

上一則

開車進公司先進「消毒池」 他急問：底盤會不會腐蝕？

下一則

抖音流行拉下領口「露肩」打疫苗 一個比一個清涼

延伸閱讀

南加艾爾蒙地捷運總站 新設疫苗接種點

南加艾爾蒙地捷運總站 新設疫苗接種點
《老照片說故事》春日的香椿

《老照片說故事》春日的香椿
南加艾爾蒙地捷運站設立疫苗接種站 不需提供身分證明

南加艾爾蒙地捷運站設立疫苗接種站 不需提供身分證明
橙縣杭廷頓灘市海灘瘋狂派對 警逮149人

橙縣杭廷頓灘市海灘瘋狂派對 警逮149人

熱門新聞

喬西的房門被撬開。 圖／翻攝自Tiktok／@josiebowers10

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

2021-05-28 05:42
丹麥廣播電台記者費雪年初前往一家換妻俱樂部採訪時，竟跟一名男子邊發生性關係、邊進行訪談，事後製作新聞則毫不避諱地剪進這個橋段，連自己的大聲呻吟聲都收錄進去，受訪時則坦言「我的部分工作就是深入了解一個不是每個人都有機會看見的世界」。取材自推特

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

2021-06-01 05:51
夫妻大打出手，雙雙從陽台摔落地面。(影片截圖)

影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣

2021-06-02 04:45
蔡依林的「甜秘密」MV累計拿下11個國際獎項。圖／凌時差提供

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎

2021-06-01 07:12
紐約曼哈頓一名男演員，過去因家中食物頻空消失，偷偷裝設了攝影機，卻驚見家中藏有陌生女子。翻攝自YouTube

家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩

2021-06-02 06:04
現年22歲的幸運兒阿比蓋爾·布根斯基是俄亥俄州首位「打疫苗抽百萬」樂透獎得主。(美聯社)

州長來電「妳打疫苗中100萬」幸運兒狂喜尖叫 家人以為出事

2021-05-27 21:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」
影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣

影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣
人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站

人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站
家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩

家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩
戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪