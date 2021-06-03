罕見巨鳥出沒市區 展翅達2公尺 民眾不安：比我還大隻

日本最近陸續有民眾目擊到稀有種的「紅臉地犀鳥」，由於該鳥比人還大隻且具肉食性，引起當地民眾的不安。(取材自YouTube)

說到在城市內會看到的鳥類，一般人所聯想到的，或許是麻雀之類身形嬌小的類別。但最近在日本 城鎮，卻出現了一隻比人還大隻，而且還是肉食性的的巨鳥，引起了民眾的不安。

根據日本媒體「NTV NEWS24」報導，在千葉縣柏市、我孫子市地區，有民眾在5月31日時，拍攝到一隻身體近乎全黑，但臉部是紅色的怪鳥。目擊者大杉哲郎表示，由於這隻鳥的身形異常龐大，翅膀張開時甚至長達約兩公尺，讓他當時嚇了一大跳。

來源：日テレNEWS頻道

經過判定，這隻黑色的怪鳥，是瀕臨絕種的「紅臉地犀鳥」。紅臉地犀鳥是一種肉食性鳥類，會捕食青蛙、蛇、魚類，甚至還有攻擊過陸龜的紀錄。一般紅臉地犀鳥棲息地在非洲南部的熱帶莽原，但去年3月就曾有在茨城縣被目擊到的紀錄，近期則是頻繁在千葉縣內活動。

為什麼會出現在日本，專家推論應該是有人或動物園 飼養時，管理不慎讓鳥兒脫逃所致，詳細則還有待進一步釐清。在地居民則表示「那隻鳥比我家的孩子還大隻，比我還大隻。太恐怖了，只能快逃」，顯示凶猛的肉食禽類，出現在一般市鎮之中，確實已引起民眾的不安。