15象一路向北 從西雙版納北遷距昆明百公里

15頭野生亞洲象一路向北，從原來所在的西雙版納，去年12月到達普洱，今年4月進入玉溪，5月24日象群進入到峨山，距昆明僅百餘公里。(取材自央視)

曾經在二戰期間中緬邊境 運輸立下汗馬功勞的亞洲象，最近出現象群大遷徙，中國 雲南省森林消防總隊用無人機監控發現，標示「 斷鼻家族」的 15頭野生亞洲象一路向北，從原來所在的西雙版納，去年12月到達普洱，今年4月進入玉溪，5月24日象群進入到峨山，距昆明僅百餘公里。這些地區都是有監測以來亞洲象首次造訪，罕見的大遷徙。

中國央視報導，野生的亞洲象主要分布在雲南省西雙版納州、普洱市和臨滄市一帶，數量大約為300頭左右。此次罕見向北遷徙的15頭亞洲象，原生活在西雙版納州國家級自然保護區勐養子保護區。

2020年12月，這一象群首次造訪普洱市墨江縣；2021年4月，它們北上進入玉溪市元江縣覓食；2021年5月16日，它們繼續向北遷徙出現在紅河州石屏縣活動；5月24日晚，象群陸續進入到峨山縣地界。這些地區都是有監測以來亞洲象首次造訪。

根據雲南省森林消防總隊無人機偵查顯示，27日晚象群逼近峨山縣城，在大墳山附近覓食。當地嘗試利用投食方式引導野象，並使用大型車輛機械封堵外圍道路，防止野象進入市區。但象群仍於當晚通過峨山縣城熠峨路，在熠峨路和昆磨高速民房徘徊。

目前象群行經縣城街道人群被提前疏散，相關部門全力監測、防控，以確保民眾生命安全。