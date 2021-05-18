從地心竄出：17年一出10億隻的美國「蟬爆日」

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「沉睡17年的蟬......即將爆炸性重生歸來！」美國 東岸5月中旬後，就要迎來睽違17年的周期蟬（Periodical cicadas）大舉成熟破土的世界級「蟲蟲奇觀」。屆時將會有將近10億隻周期蟬，席捲美國東部、中部以及南部地區共15州，包括俄亥俄、肯塔基、印第安納，一路蔓延直到華盛頓特區和紐約。10億隻的周期蟬，將會在短短的幾周內求偶、交配、產卵，然後在蟬鳴高潮中驟然死亡。

所謂的周期蟬，指的是生命周期為13年或17年的蟬，主要分布於北美大陸上，屬於半翅目昆蟲。13年蟬有4種、17年蟬有3種。在交配期間，雄蟬會發出80至100分貝的叫聲來吸引雌蟬（大約是汽車或摩托車行駛經過的音量大小）。而雌蟬則會在樹枝上鑽孔、產卵，當卵孵化成幼蟲，牠們就會從樹上掉下來，並鑽入土壤中，依靠樹根處的汁液生活，整個交配產卵的過程將會持續約6個星期。然後這些幼蟲將會在地底待上13或17年，然後迎接下一個周期的到來。

而今年將要在美洲大陸破土而出的周期蟬，是名為「第十群」（Brood X）的17年蟬，擁有深黑色身軀、紅色眼睛、橘紅色的翅膀，身長約2-3公分，同時也是世界上壽命最長的昆蟲。

之所以命名為「第十群」，最早是由美國昆蟲學者查爾斯．馬拉特（Charles Marlatt）提出的。他將同一周期出現的蟬群稱為「群」（Brood），再以羅馬數字標示次序。在1893年出現的蟬被稱為第一群（Brood I），在下一個周期，也就是17年後的1910年出現的也會被稱為第一群；而1894年出現的蟬被稱為Brood II，依此類推……2021年的蟬為第十群。

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雖然外表看起來很嚇人，但周期蟬的爆發其實對自然有許多好處。周期蟬並不會咬人、沒有毒性、通常不會進入室內、也不會破壞大多數植物或樹木（但幼樹除外，可能會因為母蟬在幼樹產下太多卵造成死亡），因此並不需要特別驅趕或殺死。唯一可能對人類造成的影響，就是雄蟬會發出的噪音相當惱人。另外，牠們也不進食，只依靠喝水過活。牠們的幼蟲在土壤中成長，可以幫助鬆土；而當大規模成年蟬四處飛舞，也間接提供了許多昆蟲、鳥類營養豐富的食物來源。牠們的屍體也提供土壤營養的氮肥。

每到了17年周期的5月，當土壤溫度達到特定溫度（約為華氏64度；攝氏17.7度）、並且在大雨過後，布魯德9代蟬最容易孵化。今年估計，蟬將在5月初開始陸續在南方州現身；5月中旬，將會出現在印第安納州南部和俄亥俄州；隨後再一個星期，出現在賓州、馬里蘭州、紐澤西、紐約州等地。

現存對周期蟬最早的英文文獻紀錄，是由抵達美國的清教徒在1634年於普利茅斯記錄下來的。不過早在歐洲移民抵達前，美洲印第安人就知道周期蟬的存在。根據報導，身為印地安人一支的奧農達加族（Onondaga） 人，在許久之前就會將周期蟬當作食物的一種，常見的料理方式為用油脂拌著大蒜與鹽炒。《紐約時報 》也指出，周期蟬在奧農達加的部落文化中是相當神聖的昆蟲。許多族人相信蟬是從土地裡冒出來的，每隔17年就會固定出現一次，因此周期蟬也象徵大自然的無盡循環、以及和歸於塵土的祖先重新建立連結。

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而周期蟬之所以沉睡時間這麼漫長，是因為在距今180萬年前，北美地區氣候仍未如現在穩定，有時會遇到夏天的氣溫不夠高，成年蟬在不夠熱的氣候下難以孵化，因此演化成較長的生命周期，以提高群體存活率。

上一次第十群出現，是在2004年，當時還是由小布希 擔任美國總統、Facebook才剛剛出現，雅典要準備舉辦當年的夏季奧運。在當時，也有許多媒體捕捉了成千上萬隻蟬瘋狂飛行、交配、產卵的畫面。

而今年即將爆發的周期蟬，也吸引大批美國民眾的好奇。已經有學者開發了名為「Cicada Safari」的應用程式，讓民眾可以在地圖上標記看到蟬的地理位置。也有民眾建議要應對大規模的蟬，「出門記得戴上口罩、帽子、隨身攜帶蒼蠅拍，開車時車窗要關好。」來準備迎接這一次的周期蟬奇觀。