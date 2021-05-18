我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3299萬人確診 37.3%民眾已完成接種

從地心竄出：17年一出10億隻的美國「蟬爆日」

轉角24小時
歐新社
歐新社

「沉睡17年的蟬......即將爆炸性重生歸來！」美國東岸5月中旬後，就要迎來睽違17年的周期蟬（Periodical cicadas）大舉成熟破土的世界級「蟲蟲奇觀」。屆時將會有將近10億隻周期蟬，席捲美國東部、中部以及南部地區共15州，包括俄亥俄、肯塔基、印第安納，一路蔓延直到華盛頓特區和紐約。10億隻的周期蟬，將會在短短的幾周內求偶、交配、產卵，然後在蟬鳴高潮中驟然死亡。

所謂的周期蟬，指的是生命周期為13年或17年的蟬，主要分布於北美大陸上，屬於半翅目昆蟲。13年蟬有4種、17年蟬有3種。在交配期間，雄蟬會發出80至100分貝的叫聲來吸引雌蟬（大約是汽車或摩托車行駛經過的音量大小）。而雌蟬則會在樹枝上鑽孔、產卵，當卵孵化成幼蟲，牠們就會從樹上掉下來，並鑽入土壤中，依靠樹根處的汁液生活，整個交配產卵的過程將會持續約6個星期。然後這些幼蟲將會在地底待上13或17年，然後迎接下一個周期的到來。

而今年將要在美洲大陸破土而出的周期蟬，是名為「第十群」（Brood X）的17年蟬，擁有深黑色身軀、紅色眼睛、橘紅色的翅膀，身長約2-3公分，同時也是世界上壽命最長的昆蟲。

之所以命名為「第十群」，最早是由美國昆蟲學者查爾斯．馬拉特（Charles Marlatt）提出的。他將同一周期出現的蟬群稱為「群」（Brood），再以羅馬數字標示次序。在1893年出現的蟬被稱為第一群（Brood I），在下一個周期，也就是17年後的1910年出現的也會被稱為第一群；而1894年出現的蟬被稱為Brood II，依此類推……2021年的蟬為第十群。

歐新社
歐新社

Getty Images
Getty Images

雖然外表看起來很嚇人，但周期蟬的爆發其實對自然有許多好處。周期蟬並不會咬人、沒有毒性、通常不會進入室內、也不會破壞大多數植物或樹木（但幼樹除外，可能會因為母蟬在幼樹產下太多卵造成死亡），因此並不需要特別驅趕或殺死。唯一可能對人類造成的影響，就是雄蟬會發出的噪音相當惱人。另外，牠們也不進食，只依靠喝水過活。牠們的幼蟲在土壤中成長，可以幫助鬆土；而當大規模成年蟬四處飛舞，也間接提供了許多昆蟲、鳥類營養豐富的食物來源。牠們的屍體也提供土壤營養的氮肥。

每到了17年周期的5月，當土壤溫度達到特定溫度（約為華氏64度；攝氏17.7度）、並且在大雨過後，布魯德9代蟬最容易孵化。今年估計，蟬將在5月初開始陸續在南方州現身；5月中旬，將會出現在印第安納州南部和俄亥俄州；隨後再一個星期，出現在賓州、馬里蘭州、紐澤西、紐約州等地。

現存對周期蟬最早的英文文獻紀錄，是由抵達美國的清教徒在1634年於普利茅斯記錄下來的。不過早在歐洲移民抵達前，美洲印第安人就知道周期蟬的存在。根據報導，身為印地安人一支的奧農達加族（Onondaga） 人，在許久之前就會將周期蟬當作食物的一種，常見的料理方式為用油脂拌著大蒜與鹽炒。《紐約時報》也指出，周期蟬在奧農達加的部落文化中是相當神聖的昆蟲。許多族人相信蟬是從土地裡冒出來的，每隔17年就會固定出現一次，因此周期蟬也象徵大自然的無盡循環、以及和歸於塵土的祖先重新建立連結。

Getty Images
Getty Images

而周期蟬之所以沉睡時間這麼漫長，是因為在距今180萬年前，北美地區氣候仍未如現在穩定，有時會遇到夏天的氣溫不夠高，成年蟬在不夠熱的氣候下難以孵化，因此演化成較長的生命周期，以提高群體存活率。

上一次第十群出現，是在2004年，當時還是由小布希擔任美國總統、Facebook才剛剛出現，雅典要準備舉辦當年的夏季奧運。在當時，也有許多媒體捕捉了成千上萬隻蟬瘋狂飛行、交配、產卵的畫面。

而今年即將爆發的周期蟬，也吸引大批美國民眾的好奇。已經有學者開發了名為「Cicada Safari」的應用程式，讓民眾可以在地圖上標記看到蟬的地理位置。也有民眾建議要應對大規模的蟬，「出門記得戴上口罩、帽子、隨身攜帶蒼蠅拍，開車時車窗要關好。」來準備迎接這一次的周期蟬奇觀。

Getty Images
Getty Images

美國 紐約時報 小布希

上一則

5月18日星座運勢 金牛財運普通 獅子得心應手

下一則

3歲小女孩森林走失 聾啞忠心老狗守護15小時求援成功

延伸閱讀

繼美國之後 印度確診突破2500萬 疫情未趨緩反雪上加霜

繼美國之後 印度確診突破2500萬 疫情未趨緩反雪上加霜
台灣疫苗短缺 路透：美國政府介入協調 加快交貨速度

台灣疫苗短缺 路透：美國政府介入協調 加快交貨速度
美急推第6代戰機 因「中國隱形戰機和導彈進展太快」?

美急推第6代戰機 因「中國隱形戰機和導彈進展太快」?
拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

熱門新聞

女模麥克里爾被稱為「巴西最性感的女人」，日前她穿著超性感婚紗亮相，表示要讓所有賓客永生難忘。取材自《每日星報》

女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光

2021-05-11 07:32
科技網站ZDNet一名作者表示，「有些事情安卓可以做得(比iPhone)更好」，舉出安卓手機有5大特點比iPhone更優秀。（路透）

安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好

2021-05-16 02:42
貝莉表示，自己突然被一位穿著「警察」polo衫的園區警衛抓住她的肩膀，並朝著她叫罵，指她身上穿的短褲「太短了」。翻攝自Bailey Breedlove臉書

辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題

2021-05-12 08:49
廚房的防水層千萬別為了省錢而省略。圖／摘自pexels

裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了

2021-05-15 15:56
印度新冠肺炎疫情持續惡化。路透

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

2021-05-17 05:51
美國一位網友日前在推特貼出一隻影片，可見到一位女保全在德州達拉斯的一間餐廳痛扁一位男子，還一拳朝著攻擊她的女子臉龐揍下去。畫面翻攝：Twitter/LITIVATED

暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

2021-05-14 06:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒
拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗
裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆
最高法院9：0裁定：警無搜查令 禁入民宅

最高法院9：0裁定：警無搜查令 禁入民宅
打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在

打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在