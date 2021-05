曾經全球只剩22隻 近20隻「加州神鷲」集體賴她家

美國 極危物種「加州 神鷲」(California condor)數量稀少,現在加州約有160隻,全美不到500隻,但上周末時卻有多達15至20隻加州神鷲集體現身在特哈查比市(Tehachapi)的一名女子家中,突然其來的到訪,讓她不知所措。

Over the weekend ~15 California condors descended on my moms house and absolutely trashed her deck. They still haven’t left. It sucks but also this is unheard of, there’s only 160 of these birds flying free in the state and a flock of them decided to start a war with my mom 😭 pic.twitter.com/bZyHsN58Bk