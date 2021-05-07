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曾經全球只剩22隻 近20隻「加州神鷲」集體賴她家

編譯徐榆涵／綜合報導
15多隻加州神鷲上周末聚集在特哈查比市的一名女子家中。美聯社
15多隻加州神鷲上周末聚集在特哈查比市的一名女子家中。美聯社

美國極危物種「加州神鷲」（California condor）數量稀少，現在加州約有160隻，全美不到500隻，但上周末時卻有多達15至20隻加州神鷲集體現身在特哈查比市（Tehachapi）的一名女子家中，突然其來的到訪，讓她不知所措。

該女子欣達（Cinda Mickols）的女兒希納（Seana Quintero）5日在推特上發布這些「不速之客」到訪的照片，並稱這些加州神鷲把母親的陽台弄得一團亂，不只破壞了熱水浴缸蓋和草皮上的裝飾品等，還撞倒許多盆植物，刮傷欄杆，且到處留下排泄物。

希納表示，媽媽肯定感到很困擾，但也對牠們感到很敬畏，知道這是很難得的經驗。

15多隻加州神鷲上周末聚集在特哈查比市的一名女子家中。美聯社
15多隻加州神鷲上周末聚集在特哈查比市的一名女子家中。美聯社

美國魚類及野生動物管理局（U.S. Fish and Wildlife Service）也回覆了希納的推文，說因為欣達的住所位在歷史悠久的加州神鷲棲息地，建議母女倆可以嘗試採取無害的驅趕方式，像是大喊、拍手或噴水。

加州神鷲在1982年時僅剩22隻，經過努力復育後，現在有幾百隻在野外生活。加州神鷲是一種獨特的鳥類，在適宜的環境下壽命可長達60年，同時牠們也是北美洲最大的飛禽，展翼時寬達約3公尺。

加州 美國 推特

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