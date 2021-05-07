曾經全球只剩22隻 近20隻「加州神鷲」集體賴她家

15多隻加州神鷲上周末聚集在特哈查比市的一名女子家中。美聯社

美國 極危物種「加州 神鷲」（California condor）數量稀少，現在加州約有160隻，全美不到500隻，但上周末時卻有多達15至20隻加州神鷲集體現身在特哈查比市（Tehachapi）的一名女子家中，突然其來的到訪，讓她不知所措。

Over the weekend ~15 California condors descended on my moms house and absolutely trashed her deck. They still haven’t left. It sucks but also this is unheard of, there’s only 160 of these birds flying free in the state and a flock of them decided to start a war with my mom 😭 pic.twitter.com/bZyHsN58Bk — Seana Lyn (@SeanaLyn) May 5, 2021

該女子欣達（Cinda Mickols）的女兒希納（Seana Quintero）5日在推特 上發布這些「不速之客」到訪的照片，並稱這些加州神鷲把母親的陽台弄得一團亂，不只破壞了熱水浴缸蓋和草皮上的裝飾品等，還撞倒許多盆植物，刮傷欄杆，且到處留下排泄物。

希納表示，媽媽肯定感到很困擾，但也對牠們感到很敬畏，知道這是很難得的經驗。

15多隻加州神鷲上周末聚集在特哈查比市的一名女子家中。美聯社

美國魚類及野生動物管理局（U.S. Fish and Wildlife Service）也回覆了希納的推文，說因為欣達的住所位在歷史悠久的加州神鷲棲息地，建議母女倆可以嘗試採取無害的驅趕方式，像是大喊、拍手或噴水。

加州神鷲在1982年時僅剩22隻，經過努力復育後，現在有幾百隻在野外生活。加州神鷲是一種獨特的鳥類，在適宜的環境下壽命可長達60年，同時牠們也是北美洲最大的飛禽，展翼時寬達約3公尺。