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底下有水不喝…柴犬拚死張嘴 笨拙模樣反被讚可愛

編譯中心 / 綜合報導
日本一位網友飼養的柴犬，雖然想要奮力喝水，但因為角度嚴重錯誤，結果什麼也沒喝到。取材自推特
日本一位網友飼養的柴犬，雖然想要奮力喝水，但因為角度嚴重錯誤，結果什麼也沒喝到。取材自推特

飼養貓狗寵物時，常常連要怎麼吃飯、喝水跟上廁所等等，都需要經過一段時間的訓練，才能讓毛小孩懂得如何自理。日本最近就有一位網友，因為家中的狗狗口渴，但又不懂要怎麼「喝水」，因此出現了逗趣的畫面。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本推特網友「kinaco0825」近日分享照片，表示他所飼養的柴犬有次想要大口喝水，於是在水流處張開嘴巴，表情認真的想要痛快暢飲，但因為角度擺的不對，水柱全都從嘴巴中間穿過去，結果這隻柴柴什麼也沒喝到。

kinaco0825表示，其實這隻柴柴本來就腦袋不太靈光，好幾次想從水龍頭、寶特瓶喝水時，結果常常都會做白工。有時還會誤判水流，把要喝的水都彈開來了。不過這種笨拙的地方，也是牠的可愛之處。

網友們紛紛表示「好可愛喔」、「其實喝底下盆子裡的水不就好了嗎」、「拚命的眼神好可愛」、「有水從鼻孔進去的危機」、「笑死我了」、「完全可以感受到他的認真態度」、「感覺好不像是狗，有點像是『魔域仙蹤』裡頭的奇幻生物」、「很有氣魄的樣子」、「這表情真讓人受不了」。

日本 推特

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