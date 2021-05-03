我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3242萬人確診 完成接種者1.04億

每日染疫40萬人代價？印度地方敗選破「莫迪神話」

影／身高成反比？121公分巨犬超膽小 一朵小花椰菜就嚇跑

編譯中心／綜合報導
121公分的巨犬布魯斯基很懼怕小東西跟噪音。（取材自Instagram）
121公分的巨犬布魯斯基很懼怕小東西跟噪音。（取材自Instagram）

英國媒體每日郵報（Daily Mail）報導，加拿大夫妻28歲的克里斯（Chris）及27歲的妻子瑋莉（Wylie）4年前收養了一隻大丹混種犬，希望牠成為看門犬。豈知牠長到121公分巨型尺寸後仍懼怕包括襪子、花椰菜等小東西。

克里斯說這隻名為布魯斯基（Brewski）的狗既膽小又可愛，就像真實版的史酷比（Scooby-Doo，美國知名動畫裡的大丹狗），不過跟他們期望的看家犬形象差很大：「牠可以跟狗和平共處，但害怕一籮筐事物，只要看到比牠身型小的動物、蔬菜或糖果塑膠包裝紙都會逃得遠遠地。牠也不喜歡噪音例如火災警報器。」

克里斯表示最初看到布魯斯基時牠只有6公斤，體型小但長得很快。布魯斯基長到巨犬身型後仍自認是小型犬，喜歡坐在克里斯腿上休息，「常壓得我們喘不過氣。」而當布魯斯基將前腳放在克里斯肩膀上時，一人一狗的身高一樣。

網友taceyboo指出：「狗是透過聯想來學習事物，如果主人在展示東西給狗兒看時，使用讓牠懼怕的詞語或動作，牠可能就會因此感到恐懼。所以請別再嚇唬並拍攝狗了。請想像一下跟不斷嚇你的人一起生活的情景有多糟。」

美國 英國

上一則

5天蓋好、月租不到千元…荷蘭夫妻入住歐首棟3D列印房

下一則

送媽媽時尚又實用 卡地亞、寶格麗經典包鮮豔揹上身

延伸閱讀

1隻手養3兒？獨臂衝浪手用腳換尿布、枕頭支援餵奶

1隻手養3兒？獨臂衝浪手用腳換尿布、枕頭支援餵奶
燕麥新吃法 甜鹹都好味

燕麥新吃法 甜鹹都好味
兄弟較勁傷感情？連恩漢斯沃被2哥「雷神」克里斯疏遠

兄弟較勁傷感情？連恩漢斯沃被2哥「雷神」克里斯疏遠
MLB／洋基重砲布魯斯退休：自評能力不達標

MLB／洋基重砲布魯斯退休：自評能力不達標

熱門新聞

義大利一名老翁自稱接種完新冠疫苗，全身不太對勁、性慾爆棚，因此違反政府的宵禁令，外出和妓女買春。示意圖／Pexels

老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻

2021-04-27 08:49
哥倫比亞一間天主教學校日前又發生一起尷尬的「視訊慘案」，一名老師下課後忘記將鏡頭關閉就開始與妻子親熱，甚至當場掀起妻子的上衣愛撫胸部，整個畫面被學生錄下，成為另一起忘記關視訊的案例。（取材自推特）

又忘了關視訊 物理老師下課「忘情」掀衣親熱全都錄

2021-04-29 01:05
房子裡挖出爺爺藏的4.6萬紙鈔。取材自YouTube

閣樓找到已故爺爺藏的4.6萬 他驚呼：售屋前請檢查

2021-04-26 02:21
這條鱘魚體長近七呎、重達240磅。(取材自Alpena Fish and Wildlife Conservation Office臉書)

底特律河捕獲「百歲鱘魚」2米長 109公斤

2021-04-30 20:37
網友發現院子裡的冷氣歪了一邊，才知道底下又長了竹筍。(取材自推特)

冷氣室外機莫名騰空 一看竟是長出這食材

2021-04-25 00:45
日本一位網友被上司認為很像自己兒子，於是特別寵他，未料幾天後上司卻突然改口，讓他十分擔心。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

上司喊「你好像我兒子」特別寵 某天這句話卻嚇壞了他

2021-04-30 05:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票
無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數
晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」

晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」
黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員

黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員