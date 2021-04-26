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動物生氣長這樣...大貓熊發出哼哼聲、無尾熊拍打耳朵

記者潘才鉉／台北報導
大貓熊寶寶「圓寶」在受到干擾、鬧脾氣時，會發出類似鼻音的「哼、哼」聲，並不停地抬下巴，作勢要嚇唬對方。圖：北市動物園提供
大貓熊寶寶「圓寶」在受到干擾、鬧脾氣時，會發出類似鼻音的「哼、哼」聲，並不停地抬下巴，作勢要嚇唬對方。圖：北市動物園提供

保育員要怎麼判斷動物的心情好不好？北市動物園表示，每種動物都有各自表示心情的行為舉動，例如：無尾熊生氣時會大力拍打耳朵、大象會用鼻端敲地發出警告、小小年紀的「圓寶」也會抬著下巴邊發出哼哼聲，藉此表示不滿。保育員透過日常的相處與觀察，能大略判斷動物們的情緒。

動物園表示，無尾熊生氣的時候會用力搧動耳朵，發情時則耳朵會小顫抖，表示出非常興奮的情緒。大象不高興的時候會用鼻子末端敲打地板，發出像打鼓一般「咚、咚」的聲音，真正生起氣來，耳朵會向前推展、還會發出低頻的叫聲並奔跑威嚇。

無尾熊生氣的時候會用力拍打耳朵，而無尾熊發情時耳朵會小顫抖。圖：北市動物園提供
無尾熊生氣的時候會用力拍打耳朵，而無尾熊發情時耳朵會小顫抖。圖：北市動物園提供

大貓熊寶寶「圓寶」在受到干擾、鬧脾氣時，會發出類似鼻音的「哼、哼」聲，並不停地抬下巴，作勢要嚇唬對方。黑猩猩是群體動物，有時被其他個體排擠、無視或受到委屈的時候，會拍手、拍打自己的身體，再抱頭痛哭；反之，要對其他個體表現友好時，會摸對方的屁股，藉此釋出善意。

動物園表示，台灣動物區的雲豹「Suki」個性較謹慎敏感，當心情不好時尾巴會上下擺動，像是警告一般敲打地板，或是受到外在環境因素干擾時，也會出現食慾降低、對任何行為豐富化設施都不感興趣的情況，而且「Suki」還會試圖找出干擾原因、為動物排解壓力。

黑猩猩對其他個體表現友好時，會摸對方的屁股，藉此釋出善意，動物園提醒，限定黑猩猩...
黑猩猩對其他個體表現友好時，會摸對方的屁股，藉此釋出善意，動物園提醒，限定黑猩猩專用。圖：北市動物園提供

動物園提醒，動物們非常容易受到外在環境影響，導致牠們的情緒變化。提醒大家在動物活動場時保持輕聲細語，下次也可以試著觀察看看，動物們今天的心情好不好喔！

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