我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／印州FedEx爆槍案 至少5死4傷 傳槍手已自盡

打疫苗仍染疫 金山灣區逾百「突破病例」成病毒線索

民眾聞聲倒抽一口氣！獅子黃昏時吼叫原來有玄機

記者潘才鉉／綜合報導
陣陣低頻的渾厚叫聲，是非洲獅在跟大家分享，對晚餐時間到來的激動心情。（圖：台北市立動物園提供）
陣陣低頻的渾厚叫聲，是非洲獅在跟大家分享，對晚餐時間到來的激動心情。（圖：台北市立動物園提供）

接近台北市立動物園的關園時間，許多遊客常會被迴盪在非洲動物區的吼叫聲嚇得倒抽一口氣，頻頻回頭尋找聲音的來源，動物園表示，其實那是非洲獅對保育員的「撒嬌聲」，在接近黃昏時的非洲動物區，傳來陣陣低頻的渾厚叫聲，像是動物園獨有的晚安曲，其實是非洲獅對晚餐時間到來的激動表現。

動物園表示，動物的叫聲大部分是用於溝通交流，無論對於棲息在寬廣草原、溼地或濃密雨林，群居或獨居的動物，都非常重要，像是剛進到動物園就可能會聽見在紅鶴群後方的白手長臂猿一家，用高亢的叫聲在彼此溝通，經過主軸步道來到熱帶雨林區，從鳥類到靈長類，有機會聽到更多樣的動物叫聲。

動物園表示，位在熱帶雨林區的大長臂猿，叫聲最具有震撼力，甚至可以穿越到貓熊館前方，讓很多遊客在園區走逛時，都只聞其聲不見其「猿」。繼續走到非洲動物區，除了非洲獅渾厚震撼的叫聲，也不時會聽到如同合奏般的狐猴叫聲。

動物園提醒，大部分的遊客來到動物戶外活動場，總是想趕緊看到動物本尊，但在遊客吵雜的吆喝聲中，許多動物早就因為生態本能，躲藏在相對隱密的角落，等待疑似威脅的聲響消失，也讓遊客在有限的時間裡，更容易錯失觀察動物的機會。

因此，園方建議如果想要提高「發現」各種動物的機會，除了熟悉動物的外觀和習性外，不要忘記降低自己的音量，才可能聽到動物發出的聲音。

大長臂猿心情好的時候，就會高歌一曲。（圖：台北市立動物園提供）
大長臂猿心情好的時候，就會高歌一曲。（圖：台北市立動物園提供）
又到最開心的晚餐時間，Give me five。（圖：台北市立動物園提供）
又到最開心的晚餐時間，Give me five。（圖：台北市立動物園提供）

動物園 步道

上一則

4月16日星座運勢 牡羊適量運動 天蠍適合投資

延伸閱讀

聯合國獅子節音樂視頻 愛市獅會參與演出

聯合國獅子節音樂視頻 愛市獅會參與演出
費城華埠再傳亞裔遭隨機攻擊 非洲男被控仇恨威脅

費城華埠再傳亞裔遭隨機攻擊 非洲男被控仇恨威脅
清明假期去哪玩？中國線上旅遊平台：北京最熱門

清明假期去哪玩？中國線上旅遊平台：北京最熱門
全球首例 加州大猩猩打疫苗 防人類傳染「近親」

全球首例 加州大猩猩打疫苗 防人類傳染「近親」

熱門新聞

網友在抖音（TikTok）上傳一部影片，實測用堅果消除地板刮痕，引起熱議。（取材自TikTok）

木地板刮痕有救了 她曝獨門祕訣：只要靠「這顆」

2021-04-09 23:00
劉德華公開私下飲食習慣。取材自微博

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

2021-04-13 08:35
去年5月封鎖防疫期間所做的意見調查顯示，波霸奶茶是加州、夏威夷和密西根熱門外送飲料第一名。美聯社

完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店

2021-04-14 05:21
一名網友發文詢問，40歲男性還追得到20歲出頭的女生嗎？掀起熱議。示意圖／ingimage

40歲大叔如何追到20歲嫩妹？網揭3要素：百分之百可以

2021-04-11 07:18
圖為「藍色珊瑚礁」劇照。（取材自IMDb）

「藍色珊瑚礁」60歲男星 想找能「一天做2次」的女友

2021-04-14 03:22
加拿大國會議員艾摩斯不小心在視訊鏡頭前露出裸體，當時加拿大眾議院正在進行視訊會議。(美聯社)

加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了

2021-04-15 12:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫
芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視
花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內

花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內
加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了

加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了
鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...

鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...