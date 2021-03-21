飼主給牠一個節奏 鳳頭鸚鵡「大車輪」跳到忘我

美國紐約市布魯克林一位獸醫把節奏口技當成業餘嗜好，日前則發現診所飼養的鳳頭鸚鵡不只會跟著他的旋律起舞，舞技簡直堪稱鳥中舞王。影片經授權上傳網路之後，迅速引發網友的關注。路透/Newsflare

紐約市布魯克林 一位獸醫把節奏口技（beatbox）當成業餘嗜好，日前則發現診所飼養的鳳頭鸚鵡（Cockatoo）不只會跟著他的旋律起舞，舞技簡直堪稱鳥中舞王。影片經授權上傳網路之後，迅速引發網友的關注。

每日郵報報導，這位獸醫名叫卡頓（Dwayne Caton），鳳頭鸚鵡則是西蒙（Simon）。從影片可見，隨著卡頓開始自拍例行表演，在他手臂上的西蒙也有模有樣地跳起舞來，隨著節奏開始「大車輪」搖頭晃腦與左右移動，還會用爪子磨擦飼主的指頭，並跟著節拍發出熱情的叫聲，跟人類舞者相比一點都不遜色。

卡頓說，西蒙是一隻30歲的戈芬氏鳳頭鸚鵡，一度會拔自己的羽毛，目前就住在他的診所裡，在牠跟他結成的人鳥情緣中，有一部分就是他靠著節奏口技，讓牠聞之起舞。

戈芬氏鳳頭鸚鵡是一種體型較小的鳳頭鸚鵡，體型平均約30公分，壽命可達40年。專家表示，戈芬氏鳳頭鸚鵡聰明又會發聲，但鳥類被圈養後，若是感到無聊、孤獨、缺乏運動或性挫折，就會開始自拔羽毛。影片中就可看到西蒙腹部的毛都快被牠自己拔光，考慮到情緒健全，日常社交活動還是越多越好，跟著卡頓的節奏口技跳舞就很有幫助。