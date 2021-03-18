沒遊客…動物園黑猩猩玩視訊 邊啃瓜子邊看螢幕

捷克兩家動物園的黑猩猩透過視訊軟體互動。(路透)

受疫情 影響，人們可能已經開始厭倦透過視訊與親友交流，但捷克兩家動物園 內的黑猩猩才要開始享受透過大螢幕觀看彼此的新鮮日常。

英國衛報報導，捷克動物園受疫情影響全面封園，當地兩間相隔150公里的動物園，布爾諾動物園（Brno Zoo）和德克勞福野生動物園（Safari Park Dvur Kralove）因為遊客銳減，日前決定透過視訊會議 軟體Zoom，讓兩個園區的黑猩猩隔著大螢幕互動。

雖然視訊畫面沒有聲音，但黑猩猩們對彼此的日常生活充滿興趣與好奇。德克勞福野生動物園管理員林哈托娃（Gabriela Linhartova）表示，「牠們一開始會以防禦或威脅性的手勢接近大螢幕，後來慢慢認知到『自己在畫面中』或『我在看畫面』。有趣的是，當牠們彼此看到一些緊張的情況時，會像我們看體育賽事一樣，激動的從沙發上站起來」。

此外，園方也注意到，很多黑猩猩會像人類一樣，邊吃堅果等零食邊看視訊螢幕。

目前牠們視訊的畫面每天會在當地時間上午8點至下午4點於園方網站上播出，到3月底後會再評估是否要繼續進行。