沒遊客…動物園黑猩猩玩視訊 邊啃瓜子邊看螢幕
受疫情影響，人們可能已經開始厭倦透過視訊與親友交流，但捷克兩家動物園內的黑猩猩才要開始享受透過大螢幕觀看彼此的新鮮日常。
英國衛報報導，捷克動物園受疫情影響全面封園，當地兩間相隔150公里的動物園，布爾諾動物園（Brno Zoo）和德克勞福野生動物園（Safari Park Dvur Kralove）因為遊客銳減，日前決定透過視訊會議軟體Zoom，讓兩個園區的黑猩猩隔著大螢幕互動。
雖然視訊畫面沒有聲音，但黑猩猩們對彼此的日常生活充滿興趣與好奇。德克勞福野生動物園管理員林哈托娃（Gabriela Linhartova）表示，「牠們一開始會以防禦或威脅性的手勢接近大螢幕，後來慢慢認知到『自己在畫面中』或『我在看畫面』。有趣的是，當牠們彼此看到一些緊張的情況時，會像我們看體育賽事一樣，激動的從沙發上站起來」。
此外，園方也注意到，很多黑猩猩會像人類一樣，邊吃堅果等零食邊看視訊螢幕。
目前牠們視訊的畫面每天會在當地時間上午8點至下午4點於園方網站上播出，到3月底後會再評估是否要繼續進行。
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