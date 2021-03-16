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飯沒了…柴犬崩潰哭倒在地上 網友笑翻：3歲小孩嗎

編譯中心／綜合報導
日本一位網友飼養的柴犬天生感情豐富，一次因為吃光了飯飯，結果竟然像小孩子一樣在地上打滾哭鬧。取材自推特
日本一位網友飼養的柴犬天生感情豐富，一次因為吃光了飯飯，結果竟然像小孩子一樣在地上打滾哭鬧。取材自推特

狗是十分常見的寵物，而狗對於食物的執著，總是令許多飼主大開眼界。最近日本就有一段柴犬，疑似因為自己吃得不夠，因此大鬧脾氣的影片，然而可愛的模樣引起網友們的討論。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，twitter網友Shibamugi28最近分享一則影片，表示他家養的柴犬，在很快把飯吃完後，驚覺接下來就沒東西吃了，居然開始倒地哭鬧，還發出哀傷的悲鳴，似乎很後悔自己幹嘛那麼快就把東西吃光。

Shibamugi28表示，他一天會餵食柴犬三餐，而這次拍攝影片的是餵過晚餐後的樣子。他說這隻柴犬9個月大，感情表現十分豐富，有如人類一般，每當想去散步，或者肚子餓的時候，這隻柴犬都會像這樣，有如面臨「世界末日」般地在地上打滾鬧脾氣。後來他還在YouTube上放了柴柴「加長版」的哭鬧影片。

網友看到這段逗趣影片，紛紛表示「後悔死了超好笑」、「好可愛喔」、「這隻狗教了我什麼叫做『懊惱』」、「還一臉『該不會會再多裝點給我』的樣子看過來超可愛」、「明明就是在嘆氣，為什麼可以這麼可愛」、「看好幾次都覺得超可愛啊」、「好像是在胡鬧的三歲小孩」。

來源：

シヴァ犬こむぎっす YouTube

日本 YouTube 攝影

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