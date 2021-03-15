駱駝保育不一樣 全球雙峰駱駝僅剩不到千隻

雙峰駱駝的寶寶即使個子小小的，但背上還是有兩個明顯的駝峰。圖：台北市立動物園提供

台北市立動物園 去年8月8日出生的雙峰駱駝「煙子」，吸引不少粉絲特地前來一睹牠的風采，不過動物園內的單峰駱駝，許久沒傳出繁殖的好消息。動物園表示，單峰駱駝和雙峰駱駝除了原產地與外形上的差異以外，保育的優先事項也不盡相同，在擬定繁殖計畫時，必需要有不同考量。

就分布範圍及野生族群數量來看，單峰駱駝原產於阿拉伯地區，野外族群早在2000年前就已絕跡，目前全世界一千多萬頭的單峰駱駝都是馴養個體；而雙峰駱駝原產在中國 西北部、蒙古地區的塔克拉瑪干沙漠與戈壁沙漠，野外族群數量僅剩不到1000隻個體，同樣具有為數頗多的馴養個體。

動物園表示，正因為單峰駱駝野外族群早已絕跡，且人工馴化歷史悠久、圈養數量眾多，已無針對「野生族群」域外保育的意義，因此動物園界不再建議積極繁殖，只鼓勵維持適當的單峰駱駝數量，讓動物園現有的單峰駱駝們有足夠的活動空間；雙峰駱駝則是考量仍有野生族群保育及教育 的意義，去年才透過繁殖計畫誕下雙峰駱駝「煙子」來延續域外圈養族群。

動物園表示，「煙子」目前7個月大，體重接近200公斤，身高以駝峰頂端計算約是150公分左右。雖然出生2、3周時就已經開始邊喝奶邊吃媽媽「梅煙」和姊姊「煙行」的乾草、青牧草和構樹葉。

此外，動物園表示，「煙子」還沒完全斷奶，甚至為了喝奶，會趁媽媽坐下休息時，跨坐到媽媽身上，像是在撒嬌一樣要喝奶，母子倆的好感情令人羨慕不已。