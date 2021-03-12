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保育員頭痛！國王企鵝挑食只愛肥美秋刀魚

記者潘才鉉／台北報導
台北市立動物園的國王企鵝只要吃過肥美多汁的秋刀魚後，就會變得非常「挑嘴」。圖：北市動物園提供
台北市立動物園的國王企鵝只要吃過肥美多汁的秋刀魚後，就會變得非常「挑嘴」。圖：北市動物園提供

台北市立動物園的國王企鵝只要吃過肥美多汁的秋刀魚後，就會變得非常「挑嘴」，對其他魚種不聞不問。動物園為了避免牠們油脂攝取過多，而出現肥胖的風險，費盡苦心了解了個體的差異找出餵食之道，終於讓國王企鵝將所有魚類都吃下肚。

國王企鵝對秋刀魚算是「一試成主顧」，一旦發現保育員拿了其他魚種來餵食，卻會失望地扭頭就走、拒絕進食。

保育員經過持續觀察與嘗試後，終於摸清楚不同個體的食性調整方式，便展開「食性訓練營」，以漸進調整為大原則，逐漸減少秋刀魚的供應比例。

動物園表示，第一種方法是先餵食秋刀魚，待企鵝津津有味時趕緊投食其他魚種，企鵝一時半刻沒注意到被騙了，只好不情願地吞下肚。另一種方式是一開始就不提供秋刀魚，保育員得等到企鵝們肚子餓而動搖的時刻，把握機會大力「推銷」其他魚類。「一般來說，一至二個禮拜後，企鵝們就會認清現實而主動接受其他魚種。」

保育員也觀察到隨著時機點不同，企鵝的狀態與反應有所不同。動物園表示，換羽時企鵝需要較多能量，因此這時的企鵝最不挑食，相對容易進行食性改造。

此外，個體差異也是規劃「食性訓練營」一大重點，因為有些企鵝「容易商量」、有些卻「我行我素」，保育員會順應不同個體的個性，採用不同的訓練方式。

動物園表示，21 號是容易緊張的個體，需要花較長時間去適應新菜單。17 號屬於「魚來張口」型，是數一數二好養的乖寶寶代表。 24 號則是「機靈型」選手，不會在放飯時間搶食，而是等保育員餵完其他同伴，自動前來「專屬餵食服務」。

動物園提醒，民眾下次在企鵝館展場內看到「角落生物」時，千萬別以為企鵝遭排擠或是保育員偏心不餵食，這些都是保育員和不同個體相處後所形成的「餵食之道」。

保育員經過持續觀察與嘗試後，終於摸清楚不同個體的食性調整方式，以漸進調整為大原則...
保育員經過持續觀察與嘗試後，終於摸清楚不同個體的食性調整方式，以漸進調整為大原則，逐漸減少秋刀魚的供應比例。圖：北市動物園提供

動物園 肥胖

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