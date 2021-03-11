小海豹沖上岸與母失聯 被圍觀群眾「摸到死」

俄羅斯遠東近日發生小海豹「聶莉」被沖上岸，引來當地民眾團團包圍撫摸與拍照，導致牠承受不住龐大壓力而死亡。（翻攝自臉書／sealrehab）

俄羅斯 遠東近日一隻小海豹被沖上岸，引來當地民眾團團包圍撫摸與拍照，導致小海豹最後因承受不住龐大壓力而死去。

每日郵報報導，此事發生在俄國濱海邊疆區的扎魯比諾村（Zarubino），當地近日受到冬季風暴 侵襲，一隻小海豹被沖上岸。目擊的當地居民帶著自家的狗跟相機跑過來，也不管不知所措的小海豹無助地哭出來，就在牠身上摸來摸去。

據報焦慮的母海豹就在岸邊游來游去，等著找機會救回自己的小孩。一直等到數小時後，得知此事的動保團體「海豹復健中心」的專家才趕來，透過好心人的幫忙，把好奇民眾與狗趕離。

雖然專家希望母海豹嗅覺不受影響，但牠兩度接近小海豹，都是嗅了嗅後獨自回到海中。隨著夜幕低垂，母海豹自行游走，被拋棄的小海豹則因「激烈人類互動」而受到極度驚嚇，專家趕緊把牠帶回安置。獸醫發現牠是一隻雌海豹，取名「聶莉」（Nelly）。儘管全力施救，但聶莉仍在隔天晚上死去。

「海豹復健中心」的臉書 小編指出，聶莉死於壓力帶來的生理影響，「小海豹非常害羞，壓力、腎上腺素與皮質醇（cortisol）的激素會殺死牠們」，團隊緊急委託廠商印製告示，請民眾遇到野生動物時，應該打電話給專家，而不應擅自接近撫摸或餵食。