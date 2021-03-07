生活／樹叢裡的小精靈 觀察松鼠百態

捧食Cheerio。（圖皆為作者提供）

在北美廣袤的大地上，和人類接觸最多的野生動物莫過於松鼠。牠們與人類比鄰而居，房前屋後、公園街道、綠地花叢、樹上樹下，隨處可見這些平凡無奇的小精靈的身影。

第一次與松鼠邂逅時，剛到美國 不久。我跟朋友到首都華盛頓，我走累了，在路邊找個地方坐下歇一會兒，拿出一塊巧克力正要放進嘴裡，發現一個不速之客跳到我身邊，停住了，眼巴巴地盯著我手上的巧克力，是一隻小松鼠！在中國時，哪裡見過這毛絨絨的小東西，更不要說牠近在眼前，就蹲在你的腿旁，身後拖著一條蓬蓬鬆鬆的大尾巴。

那是我第一次如此近距離地接觸松鼠，受寵若驚，見識到牠是那麼可愛，更驚異於牠竟如此大膽向我討食。我想牠一定餓了，給牠掰了一點兒，怯生生地遞過去，牠居然欣然接受，毫不猶豫地上前與我分享，同行的朋友及時用相機記錄下這一幕，我因為捕捉到松鼠的身影甚至與牠合影而興奮不已。照片背後的文字是：「小松鼠來吃我給的巧克力，87年5月於華盛頓」，一看便知我是剛下飛機不久的美國新鮮人。

相識進而相知

第一次邂逅。

和松鼠的進一步接觸，是在我們搬入有著寬大草坪和五棵參天大橡樹環繞的房子之後。生活在這棟房子近20年，使我們有機會和松鼠天天互動，相識相知。

我家前院大橡樹上住著不止一個龐大的松鼠家族。牠們安靜平和，勤懇勞作，早出晚歸覓食，和諧相處。春秋兩季忙著生寶寶，夏天忙著玩耍長大，秋天忙著囤積橡子，冬天忙著找到埋藏的食物，挖出來吃，一年四季都不得閒。院子裡上上下下、前前後後，都鋪滿松鼠忙碌的爪印。

松鼠繁殖力極強，鼠丁興旺，傳宗接代，生生不息。眼見一窩小松鼠誕生，從樹洞探頭探腦，好奇打探這個新世界。沒幾天鼠寶寶就變為一群「青少年」，滿樹上下亂竄，嬉戲追趕打鬧，樂此不疲。

松鼠喜食堅果，我家院子有取之不盡、食之不竭的橡樹果實—橡子，吸引松鼠前來安家落戶。牠們尖利的牙齒可以啃開橡子堅硬的外殼，秋天橡子成熟的季節，只見院子裡、步道間、平台上，咬碎的橡子殼俯拾皆是。當牠挑中一顆肥大的橡子時，會先選個舒服地方穩穩坐下，直立起上身，用兩隻前爪小心地捧著橡子，邊啃邊飛快地轉動，又飛快地噴吐出碎果殼，然後細細咀嚼果仁，貪婪地享受著，憨態可掬。

尾巴的功能

松鼠的大尾巴最為招搖，幾乎占去身體長度的二分之一。牠會時不時用前爪把尾巴捋到胸前，梳理清潔一番。一經選中一根樹杈趴下休憩，牠就不失時機地抖動牠的大尾巴，像是在炫耀，也像在活動筋骨，同時發出急促的喳喳聲，夾雜著不那麼動聽的短促嚎叫。

在半空吊床上歇息。 洞口磨得平滑光亮。

據我多年觀察，牠們毛絨絨的大尾巴有諸多功能：

功能一：禦寒的毛毯。北風呼嘯的時候，常見小松鼠找個枝杈蹲坐下來，背朝風向，然後蓬鬆毛絨的大尾巴高高翹起，捲曲在身後，搭在牠的後背上，長長的毛被風吹得一飄一飄的，儼然變成一張暖和的毛毯。

功能二：平衡器。松鼠靈活地在樹枝間跳躍攀爬，幾乎從不失手，大尾巴無疑起了平衡器的作用。說「幾乎從不」，也有例外，我有一次在後院木平台上方，見一隻松鼠試圖從杉樹樹枝隔空飛躍到相鄰的另一棵樹杈上時，竟然失手摔在木平台上，眨眼功夫牠又翻身躍起，一溜煙跑掉了。

功能三：玩具。閒得難受的時候，松鼠會自己製造出樂趣，在草坪上追逐自己的尾巴原地轉圈，轉呀轉呀，無始無終，玩得不亦樂乎。

春天的騷動

3、4月間，你可以從小松鼠們的繁忙活動中意識到春的來臨。牠們在那棵老橡樹樹幹爬上爬下，上去時嘴裡常常銜著滿滿一嘴乾樹葉，叼進牠們安在樹洞裡的家。這些聰明的小精靈仍舊能夠在地上尋得去年秋天剩下的乾燥又乾淨的殘葉，不到一分鐘就銜回滿滿一嘴，奮力叼上樹，熟練的翻身進窩。數秒鐘後馬上又見一隻松鼠匆匆下樹，繼續尋找乾樹葉，一嘴一嘴、一遍遍地銜葉不休，牠們是在為即將出生的小松鼠鋪就軟軟的嬰兒床。

夏天的慵懶

小松鼠並不是永遠上竄下跳的，牠有時會擺出一個姿勢，一動不動良久，好似陷入沉思。一些高難度的體操動作，對牠們易如反掌，比如頭朝下在樹幹上「倒掛金鐘」，兩個後爪緊緊鉤掛在樹皮上，一隻前爪伸展在空中，擺個造型半晌不動，姿勢還真挺美。牠們往往掛在樹幹朝著陽光的一面，曬曬太陽；有時牠們甚至兩隻前爪同時放開，在空中揮舞，展示超凡的平衡力。

二樓臥室的側窗對著的那棵橡樹樹幹上，不知何時旁生出一支小樹杈，一天只見一隻小松鼠優哉游哉地趴在小樹杈上，樹杈恰好卡著牠的胖肚皮，顫顫悠悠地成了懸在空中的吊床，小松鼠在晃悠著搖著，半晌不捨得下來，牠後來又多次來此吊床嬉遊，只是有時我來不及對準相機牠已離開了。

秋天的忙碌

秋風又起時，拖著長長尾巴的小松鼠發毛愈發蓬鬆厚實，體形格外豐滿圓滾，已備好自製的「皮大衣」，準備抵禦寒冬。

我家四周主要是橡樹，橡子豐收的年頭，無數橡子成熟落地，個個又大又圓又光亮，收拾橡子對我們是個沉重的負擔。仔細觀察，橡子其實長得精緻美觀，只可惜牠對於人類無甚用途而遭冷落。記得以前聽憶苦思甜的故事，說到挨餓時只得用橡子麵糊口，可見牠不是適合人類食用的。小松鼠們卻很高興看到橡子豐收，興奮地上竄下跳，忙著四處收集，淺挖洞，密密埋，廣積糧，好過冬，我們也可因而微不足道地減少一點兒清掃院子收拾橡子的體力勞動。

高高在上的樹洞之家。

對小松鼠愛恨交織

松鼠記憶力驚人，偌大的草坪，無數的花盆，牠們竟然記得去年秋天埋藏堅果的地方。不過牠們好像也有「失憶」的時候，我看過牠們在草地上、花盆裡亂挖一氣，花盆被翻個底朝天，花根暴露枯乾，常常是牠挖我栽，三番五次，直至我徹底放棄這盆花。松鼠的固執真讓人哭笑不得。

春日裡，我們發現一夜之間，平整的草坪無緣由地被翻挖得面目全非，挖掘範圍之大令人憤怒。罪魁禍首只能是松鼠，而草坪下並沒牠們埋藏的任何好吃的東西。先生是整理院子維護草坪的主力，他不得不重新平整補種。難怪他每逢數落松鼠的「新罪行」時，總會一言以蔽之：鼠類都不是好東西！

草坪面目全非。

貓捉松鼠的故事

傳統童書中多是《貓捉老鼠的故事》，可是我這裡要講的是貓捉松鼠的真實事件。

我家沒有老鼠，可是在院子裡五棵大橡樹上安家的有好幾家松鼠，鼠口可觀。這裡的貓也不是一般意義上的家貓，我們住區的街道上、院落間，常見閒逛的野貓。貓兒在街上大膽地漫步，松鼠在樹枝間草坪上追逐嬉戲，一派祥和景象之下，動物世界弱肉強食的爭鬥正在進行。

是夏日的午後，我正透過後窗遠遠端詳我們開闢的那幾方小菜地，菜地的圍欄約半呎高。我注意到一隻黑白混色大個頭的野貓正一動不動地蹲坐在圍欄後邊，忽然牠挺直身體，上半身探出圍欄，雙眼圓睜，我忍不住向兒子評論：「你看那隻貓……」，話音未落，只見貓縱身躍過圍欄，一口咬住一隻正在草坪上活動的松鼠，緊接著野貓把得手獵物拖到後院深處，邊拖松鼠邊掙扎，慘不忍睹。馬上圍過來四隻野貓幼仔，牠們想必是餓壞了，一擁而上，分而食之。

目睹野貓捕食松鼠那瞬間發生的一切，我震驚得漲紅了臉，雙手不由自主地捧著兩腮，張著嘴一時說不出話來，事後很多天我都不願步入後院深處。貓吃松鼠留下血淋淋的現場，讓我領會到自然界弱肉強食、物競天擇的真意。

有時野貓則沒有那麼幸運。一天，從二樓窗戶瞥見一隻黑白色花貓，優雅地蹲坐在前院大橡樹下，抬頭仰望，一動不動地像一尊雕塑 ，原來牠在垂涎欲滴癡癡地巴望著小松鼠能從樹上下來溜躂。松鼠警覺地往下望，就是按兵不動，僵持許久，小松鼠究竟沒有下樹。野貓苦候，最終失去了耐性，悻悻然放棄了據點。

被迫緊急遷徙

前院那棵大橡樹樹齡至少60年，樹幹周長約12英尺，三個大人伸臂拉手才將將圍攏牠的腰身。大樹樹葉繁茂，枝杈縱橫，張牙舞爪，無拘無束無規無矩地伸向天際。隨著樹木衰老，部分枝幹先後枯死，大風雨天懸在空中搖搖欲墜，對行人和院落構成威脅。

紐約 今年7月底的一場暴風雨過後，殘枝遍地。為了我家和過路行人的安全，我們終於下決心請樹木服務公司來給這棵參天老橡樹「理髮」，鋸掉危險的或多餘的樹幹枝杈。

這棵樹上有兩個樹洞，據我長期觀察，那上面住著兩大戶松鼠家族，分別占洞為王，眾鼠安安穩穩地在這裡修養生息，繁衍不止，似乎子子孫孫沒有窮盡，直到一天早上，一隊鋸樹工人集結在樹下草坪上，準備鋸樹。

這是一項不小的工程，來了七、八個工人和兩輛大型碎木工程車，他們擺開陣勢，排好工具，摩拳擦掌，只待鋸樹。只見其中一位工人像猴子一樣靈巧，腰間掛著油鋸，在樹幹、枝杈間攀上爬下，如履平地。其餘六位工人在樹下忙碌著，只聽油鋸聲、樹木粉碎機的轟鳴聲合著工人吆喝呼應的嘈雜人聲，足足吵了一個來小時，鋸落的大大小小帶著樹葉的樹枝殘幹堆滿了人行道和草坪。

整個鋸樹過程，兩家樹洞「大門口」沒有一絲動靜，小松鼠們連頭都沒有往外探一下，安靜得好似牠們不曾存在。

工人們離去了，一小時、兩小時、三小時……，我不安地等著，松鼠還是沒現身；一天、兩天，已是鋸樹之後的第三天，仍不見松鼠的蹤影。這群松鼠到底是何時遷往了何地？始終是個謎，空留下樹幹上兩個樹洞張開的大門口。

沒有了彎曲延伸的粗壯枝幹的依託，不見豐厚密實樹葉的遮蔽，不再有吃不完的橡子美餐，小松鼠的生活頓時失去了根基，我知道松鼠們需要時間安撫驚魂，盼望牠們療傷痊癒之後重現身影。我堅信，只要大樹不倒，有一天松鼠就會再回來，與我們朝夕為鄰，與人類和諧共生。