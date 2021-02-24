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一生一次機會！賓州現「雌雄同體」北美紅雀

編譯徐榆涵／即時報導
美國賓州再現雌雄同體的罕見北美紅雀。（取材自臉書@Jamie Hill）
美國賓州再現雌雄同體的罕見北美紅雀。（取材自臉書@Jamie Hill）

美國賓州近期出現一隻雌雄同體的北美紅雀（northern cardinal），紅色羽毛部分為雄性，另一半淡色羽毛的部分則是雌性，相當罕見。

退休的69歲鳥類學家希爾（Jamie Hill）向英國廣播公司（BBC）說，這是「一生一次、百萬分之一的機會」。

希爾一名友人告訴他，自己在賓州沃倫郡（Warren County）看到餵鳥器上有隻「不尋常的小鳥」。

希爾起初認為，或許這隻鳥患有白變症（leucism，與白化症不同），會導致多種色素減少而造成體毛、羽毛、皮膚等外表白化，而白化症則是缺乏黑色素所致。

但用手機看完照片後，希爾懷疑這隻鳥為雌雄同體的雙性鳥，也就是擁有雌性和雄性的生殖器官，且能同時製造精子及卵子。

希爾於是到訪看見這隻鳥的朋友家並予以拍攝，希爾說，「在拍到照片後，我的心臟蹦蹦跳了五小時，直到我回家後，能處理數位照片並檢視自己拍到的東西為止」。

他說，「過去20年來，我一直在尋找已絕種的象牙喙啄木鳥（ivory-billed woodpecker），但能拍攝到這種常見後院鳥類之一的罕見版---雌雄同體的北美紅雀，感覺幾乎和如果我真的找到象牙喙啄木鳥一樣興奮」。

西伊利諾伊大學教授皮爾（Brian Peer）表示，雌雄同體的鳥類相當罕見，且這種現像在某些物種中可能尚未被發現，並指出，雌雄同體現象顯然是因為在細胞分裂過程中出錯所引起。

根據國家地理雜誌，2019年時，一對夫婦也在賓州發現一隻雌雄同體的北美紅雀，希爾推測，這次看到的應是同一隻。

賓州 美國 退休

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