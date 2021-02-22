4個月大金剛猩猩寶寶 天天上演「嘗百草」

「Jabali」：媽媽，陪我玩！。圖：台北市立動物園提供

台北市立動物園 的金剛猩猩「Jabali」轉眼已經4個月大了，四肢肌肉 與抓握能力也日益發達，動物園表示，媽媽「Tayari」現在常常會把牠獨自放在一旁，讓牠自己探索環境，小「Jabali」也會模仿媽媽進食的行為，把能拿到的東西都放進嘴巴裡試味道，彷彿試嘗百草。

動物園表示，「Jabali」的四肢肌肉漸漸發達，已經能支撐他短距離的爬行，黏媽媽的「Jabali」大多時候卻都會立刻朝媽媽方向爬去。

雖然「Jabali」現在還是以母乳為主要營養來源，但也開始嘗試各種副食品。動物園表示，不同於人類的幼兒需要把食物搗碎，「Jabali」只要是爸爸、媽媽或阿姨會吃的食物，都會充滿好奇心的去嘗試，牙還沒有長全的「Jabali」，雖然沒有很好的咀嚼固體食物能力，但無論是戶外活動場中的植栽、到保育員每天提供的蔬菜，他都會直接用嘴巴進行味覺探索。

動物園表示，「Jabali」現在就像充滿好奇心的口腔期幼兒，看到甚麼都想抓進嘴巴嘗嘗，但是動作卻遠不如媽媽敏銳，通常只能抓到媽媽正在吃的植栽中的小枝條，卻還裝摸作樣好像吃得津津有味，讓正在觀察的保育員忍不住發出笑聲。

動物園提醒，遊客前往動物園時，要遵守防疫 政策，參觀時全程戴上口罩，共同維護自身及他人健康安全喔。