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飼主回鄉過新年 「留守貓」淚眼汪汪盯著監控鏡頭看

編譯周辰陽／綜合報導
中國一名女子日前將她飼養的英國短毛貓「福福」留在住處，返鄉跟父母一起農曆新年。當她打開手機上的監控App時，就見到獨自留在家裡的「福福」淚眼汪汪地盯著鏡頭看。翻攝自抖音
中國一名女子日前將她飼養的英國短毛貓「福福」留在住處，返鄉跟父母一起農曆新年。當她打開手機上的監控App時，就見到獨自留在家裡的「福福」淚眼汪汪地盯著鏡頭看。翻攝自抖音

中國一名女子日前將她飼養的英國短毛貓「福福」留在住處，返鄉跟父母一起農曆新年。但她打開手機上的監控App時，卻見到獨自留在家裡的「福福」淚眼汪汪地盯著鏡頭看，頓時感到心疼不已。

每日郵報報導，「福福」的飼主姓孟（Meng），平時住在徐州。她擔心2歲的「福福」不適應新環境，因此決定不帶牠一起回鄰鎮的老家過新年。不過，她在行前預先準備足夠的飼料與飲水，也定期透過監控鏡頭檢查「福福」的狀況。

從孟姓飼主上傳抖音的影片可見，當時正值8日晚上。眼眶泛淚的「福福」透過螢幕聽到飼主叫牠的名字時，立刻發出楚楚可憐的貓叫聲。當孟姓飼主詢問「想我了嗎？」、又承諾過幾天就會回家時，淚眼汪汪的「福福」都以令人心疼的喵喵聲回應，還轉身看著家門，最後伸出貓掌碰觸鏡頭。

這段影片已有8百萬人點讚，讓「福福」成為社群媒體明星，「留守貓」的外號也不脛而走。孟姓飼主告訴每日郵報，「福福」害羞又黏人，平常都會窩在她身旁。她也承認，原本打算在老家逗留一周，但「福福」孤單流淚的模樣讓她很傷心，決定提前返回徐州住處。

一般來說，貓咪流類可能是眼睛感染或淚管阻塞的徵兆，但孟姓飼主堅持「福福」很健康，每逢肚子餓或焦慮都會流眼淚。從她貼出的第二段影片可見到，原本趴在地上的「福福」見到她進入家門，立刻興奮地迎上前來，歡迎主人回家。

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