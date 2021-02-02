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帶新朋友回家玩！4歲童身旁站一頭小鹿 合影萌翻萬人

編譯中心／綜合報導
4歲男孩自己到森林玩耍，沒想到回家時竟帶著「新朋友」一起回來，讓媽媽看了當場嚇傻。（取材自臉書）
4歲男孩自己到森林玩耍，沒想到回家時竟帶著「新朋友」一起回來，讓媽媽看了當場嚇傻。（取材自臉書）

小孩出門玩耍能交到朋友總讓父母感到窩心，不過美國一位媽媽斯蒂芬妮（Stephanie Brown）帶著一家人到森林裡放鬆度假，某天早晨聽見4歲大兒子在外玩完準備回家的聲響，正準備去迎接他時，卻被眼前一幕嚇壞了，竟是兒子帶著一頭鹿當作「新朋友」帶回家裡來，她將兒子與小鹿並肩合影的畫面PO上網，短短1天就吸引上萬名網友按讚轉發。

據ABC 8News報導，斯蒂芬妮一家來到維吉尼亞州的仙納度國家公園（Shenandoah National Park）放鬆度假，正當她在屋內聽見門外傳來聲響，她心想應該是4歲大的兒子終於在森林裡玩累了，正在拖鞋準備進屋。

怎知，當斯蒂芬妮來到走廊上想迎接兒子時，她卻被眼前的景象給震驚了。原來，兒子從森林裡帶回「一頭鹿」，他和鹿肩並肩站在一起，一點也不陌生，就像是回家向爸媽介紹在學校交到的「新朋友」一樣，兒子還將鹿取名叫作「閃電」，讓牠在家逗留一會兒便再帶牠回到森林家中。

斯蒂芬妮將兒子「介紹新朋友」的畫面拍下來上傳至臉書，才短短1天就獲得上萬名網友轉發，許多網友都被小男孩和動物之間純真的互動給感動了，小鹿看來像是到朋友家拜訪；恰巧的是，男孩當天身上穿的衣服正是紅鼻子馴鹿魯道夫的圖案，或許是這個圖案吸引小鹿與他一起回家拜訪。

維吉尼亞州 美國 臉書

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