去年救出的台灣黑熊 竟闖工寮打開冰箱、偷吃雞蛋

一隻台灣黑熊跑到苗栗山區工寮偷開冰箱。圖：東勢林管處提供

台灣 東勢林區管理處去年10月1日救援在東卯山誤中陷阱之台灣黑熊，經兩個月照料，去年12月3日野放在保護區內，但經過半個月的衛星監測，發現這隻台灣黑熊離開國家公園範圍，一路往淺山聚落移動，更在12月17日晚上進入設定的電子圍籬範圍，離山區農地相很近，也進入苗栗山區工寮偷吃雞蛋 ，打開冰箱，東勢林區管理處立即啟動應變措施，開始長達一個月的「驅熊任務」。

東卯山黑熊原本只是靠近聚落，遊走在荒廢的墾地、林道間，因為靠近聚落，東勢林區管理處據其衛星點位，多次發射雷震子希望能驅趕，並在沿線向農民、遊客宣導，因黑熊的鼻子很靈敏，很可能因為食物味道誘引而一路下山尋找食物，除了請遊客、果園務必將食物收好，不要將棄果、飼料等隨地棄置外，亦發放熊鈴給居民使用，並加強查緝附近森林的非法陷阱。

這隻黑熊靠近聚落期間，東勢林管處雖根據衛星回報點位持續驅趕，但東卯山黑熊仍在苗栗及台中山區各農地間遊走，更在12月下旬、1月初及1月中，陸續滋擾了苗栗麻必浩部落及台中桃山部落至少4處農舍，破壞鐵皮或木門、闖入農民的雞舍及工寮，吃掉雞舍的雞跟雞蛋、工寮裡放置的飼料、冰箱內的蔬菜跟玉米、肉類等，每處停留的時間不一，有時一個晚上，有時趁農民放連假不在的期間連續在附近徘徊一週。

在接獲衛星點位後，東勢林區管理處立即主動聯繫與農民合作，架設驅熊震撼彈、組成驅熊隊持續以雷震子驅趕，也給農民防熊噴霧防身，另一方面也著手進行電圍網架設的評估。為減緩民眾的不安，12月23日立即在麻必浩部落進行宣導，告訴部落人熊遭遇的應變措施，更希望部落民眾了解在有熊活動的山區應如何避免人熊衝突狀況發生，本月18日與苗栗縣政府農業處、台中市政府農業局合作，邀請屏東科技大學黃美秀老師進行黑熊相關知識的宣導，讓民眾可以對黑熊減少誤解，並且了解如何與熊和平共存。

林務局1月15日針對東卯山黑熊滋擾農舍現況召開專家會議進行討論及評估，會議決議應持續加強驅熊行動讓東卯山黑熊自行遠離聚落，若其仍持續侵入工寮及農舍，考量農民即將開始農作，基於人身安全考量亦不排除進一步評估移地野放等處置。但因黑熊活動範圍非常廣泛，此區域原本即是其活動範圍，即使遠放深山仍可能再度回來，仍是需要居民配合將食物收妥，減少引誘的因子才能阻絕黑熊再次靠近。

東勢林區管理處提醒，台中山區為台灣黑熊活動熱區，而黑熊是機會主義者，若是在山地果園工寮內放置食物、飼料等，黑熊可能受各種食物氣味吸引遠道而來，山區居民最重要的是要了解「沒有食物誘引，黑熊就不會靠近滋擾」，請農民務必配合不要將食物、棄果或廚餘等棄置戶外，並且將飼料及用剩的食物帶下山，山上的農地可透過向縣市政府申請架設電圍網補助，可以保護人身財物安全，也可以防治野生動物如獼猴、山豬及黑熊等危害農作。

東勢林管處表示，若發現有熊出沒，請第一時間通報林管處或縣市政府介入處理，切勿自行架設陷阱，東勢林區管理處也將持續辦理各項宣導，讓民眾能更了解與熊和平共處的方法。